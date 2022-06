Kate Middleton et le prince William apparaissent dans le premier portrait officiel conjoint

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Middleton et son mari, le prince William, sont à l’affiche de leur premier portrait officiel commun.

Jeudi, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté au dévoilement du tableau lors d’une visite dans leur région éponyme du Cambridgeshire, un comté de la ville de Cambridge. Le couple a reçu le titre de duc et de duchesse de Cambridge de la part de la reine Elizabeth le jour de leur mariage en 2011.

Le couple, tous deux âgés de 40 ans, a visité le Fitzwilliam Museum de l’Université de Cambridge, où ils ont vu l’œuvre d’art. La pièce a été commandée en 2021 par le Cambridgeshire Royal Portrait Fund, détenu par la Cambridge Community Foundation, en cadeau au Cambridgeshire. Il a été peint par le portraitiste britannique primé Jamie Coreth.

Selon les commissions des beaux-arts, le public peut voir le portrait au musée Fitzwilliam pendant trois ans. L’œuvre sera ensuite exposée dans d’autres espaces communautaires et galeries du Cambridgeshire.

KATE MIDDLETON RECRÉE LE STYLE À POIS DE LA PRINCESSE DIANA AU DÉBUT DE ROYAL ASCOT

Le portrait montre Middleton portant une robe émeraude métallique de The Vampire’s Wife, qu’elle portait lors de la visite du couple à Dublin en mars 2020. William portait un costume sombre et une cravate bleue.

« Ce fut le privilège le plus extraordinaire de ma vie d’être choisi pour peindre ce tableau », a déclaré Coreth dans un communiqué. « Je voulais montrer Leurs Altesses Royales d’une manière où elles semblaient à la fois détendues et accessibles, ainsi qu’élégantes et dignes. »

« Comme c’est le premier portrait à les représenter ensemble, et plus particulièrement pendant qu’ils étaient le duc et la duchesse de Cambridge, je voulais que l’image évoque un sentiment d’équilibre entre leur vie publique et privée », a-t-il partagé. « La pièce a été commandée comme un cadeau pour les habitants du Cambridgeshire, et j’espère qu’ils l’apprécieront autant que j’ai aimé la créer. »

Il a été rapporté que le couple avait rencontré des partisans du projet, dont Coreth. Ils ont également rencontré Lady Sibyl Marshall, l’épouse de feu Sir Michael Marshall, qui a initialement proposé l’idée du portrait.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

William, qui a fêté son anniversaire mardi, est le deuxième sur le trône après son père, le prince Charles. Lui et Middleton partagent trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

À L’INTÉRIEUR DE LA CÉLÉBRATION DU 40E ANNIVERSAIRE « PRIVÉE » DU PRINCE WILLIAM : EXPERT ROYAL

Ralentie par l’âge et des problèmes de santé, la reine de 96 ans cède peu à peu plus de responsabilités à Charles, 73 ans. Cela donne à son tour à William, son fils aîné, un rôle plus important à jouer et plus d’occasions de marquer un coup. nouvelle génération de la monarchie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.