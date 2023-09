Kate Middleton est « ultra compétitive » au bière-pong et au tennis de table

Kate Middleton a un côté compétitif.

La princesse Kate est apparue sur le podcast « The Good, The Bad, & The Rugby » aux côtés du prince William, de la princesse Anne et du cousin du couple Mike Tindall, où le groupe a parlé de la nature compétitive de Middleton.

« Je ne vais pas dire que vous êtes ultra compétitif », a plaisanté Tindall avant de faire un signe de tête qui montrait qu’il était sarcastique.

La princesse Kate a répondu : « Je ne suis pas du tout compétitive. »

« Je l’ai vue jouer au bière-pong ! » Tindall a ajouté.

La princesse Kate a ensuite révélé qu’elle et le prince William n’avaient jamais « réellement réussi à terminer une partie » en jouant ensemble au tennis de table. « Cela devient un défi mental entre nous deux », a-t-elle expliqué.

Le prince William a noté qu’il s’agissait finalement de « qui peut se surpasser mutuellement ».

La nature compétitive du couple a apparemment été transmise à leurs trois enfants : Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. « Juste un petit peu, je suggérerais », a déclaré la princesse Anne au cours de la conversation.

« Ce que je trouve vraiment intéressant, c’est qu’ils ont tous des tempéraments très différents », a répondu Kate, ajoutant qu' »ils grandissent et essayent différents sports ».

« Ils sont évidemment encore très jeunes », a-t-elle poursuivi. « Ça va être intéressant de voir comment cela grandit et se développe. »

La princesse Charlotte, 8 ans, joue au football et au rugby – deux sports qui n’étaient pas des options sportives lorsque Middleton était à l’école. « Charlotte pratique les deux sports maintenant, et c’est vraiment bien de voir des jeunes, en particulier des filles, pratiquer ce type de sports maintenant », a expliqué Kate.

La princesse Kate s’est rendue en France samedi pour encourager l’Angleterre lors du premier tour de la Coupe du monde de rugby. L’équipe a joué contre l’Argentine.

Middleton est le patron de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League. L’Angleterre a battu l’Argentine sur le score final de 27-10.

