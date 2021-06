Kate Middleton est stupéfaite alors qu’elle se précipite sous la pluie après avoir appelé à une société «plus heureuse» avec le lancement d’un centre de recherche

KATE Middleton aujourd’hui stupéfaite dans une robe bleue alors qu’elle se précipitait sous la pluie pour lancer un centre de recherche sur le développement de l’enfant.

La duchesse de Cambridge a créé la Royal Foundation for Early Childhood – alors qu’elle espère créer une « société plus heureuse ».

La duchesse de Cambridge arrive à la London School of economics sous une pluie torrentielle Crédit: Times Newspapers Ltd

Elle a participé à une table ronde Crédit: Times Newspapers Ltd

Kate abasourdie dans une belle robe bleue Crédit: Times Newspapers Ltd

Le lancement du nouveau centre de recherche intervient après que plus d’un demi-million de parents ont répondu à ses « 5 grandes questions sur les moins de cinq ans ».

Leurs réponses ont révélé un isolement et une solitude croissants parmi les parents – en particulier dans les zones défavorisées.

Les experts affirment que le fait de ne pas détecter de graves problèmes avant l’âge de six ans peut entraîner l’itinérance, une mauvaise santé mentale, l’éclatement de la famille et la toxicomanie, ce qui coûte au Royaume-Uni 17 milliards de livres sterling à mesure que ces enfants grandissent.

Kate, mère de trois enfants, travaille sur des projets pour la petite enfance depuis une décennie.

Elle a déclaré qu’elle espérait mettre la petite enfance sur un pied d’égalité avec les autres grands défis sociaux de notre époque lors d’un forum en ligne organisé par la Royal Foundation.

La semaine dernière, la duchesse a visité la Connor Downs Academy à Cornwall avec la première dame Jill Biden.

Dans un plaidoyer passionné pour lancer un rapport de 56 pages Big Change Starts Small, la duchesse a déclaré qu’il s’agissait d’une « opportunité en or de créer une société plus heureuse, plus saine mentalement et plus stimulante ».

La duchesse de Cambridge a créé la Royal Foundation for Early Childhood Crédit: Times Newspapers Ltd

Kate dit qu’elle espère créer une « société plus heureuse ». Crédit: Times Newspapers Ltd

Le centre, qui est basé dans les bureaux royaux avec une demi-douzaine d’employés, commandera des recherches, une sensibilisation et des projets pour le développement de la petite enfance.

Un assistant royal a déclaré: «La duchesse a fait observer que plus vous en apprenez sur la science de la petite enfance, qu’il s’agisse du développement du cerveau, des sciences sociales, de ce que cela signifie pour notre santé mentale adulte, plus vous réalisez que c’est le équivalent au changement climatique, mais il n’est pas discuté avec le même sérieux ou la même intention stratégique que cette question.

« Et donc, sa mission au cours des dernières années a été d’explorer quelle est la meilleure façon pour elle de construire quelque chose, de nouer des relations, ses propres connaissances, son expertise, afin qu’elle puisse aider à positionner ce travail avec ce genre d’importance. »

Le lancement intervient alors que des recherches commandées par la Royal Foundation ont révélé que la crise de Covid a créé une augmentation du nombre de mamans et de papas se sentant isolés.

Selon les nouveaux chiffres, 16% des parents de jeunes enfants se sentaient seuls en mai.

C’était presque le double du chiffre d’octobre de l’année dernière.

Dans un message vidéo, Kate a déclaré: « Mon propre voyage pour comprendre l’importance de la petite enfance a en fait commencé avec les adultes, et non avec les enfants.

« C’était une question de prévention.

« Je voulais comprendre ce que nous pouvions faire de plus pour aider à prévenir certains des défis sociaux les plus difficiles d’aujourd’hui, et ce que nous pouvions faire de plus pour aider à faire face aux taux croissants de mauvaise santé mentale. »

Kate a déclaré qu’elle avait parlé à des psychiatres et des neuroscientifiques, ainsi qu’à des praticiens, des universitaires et des parents, et a entendu de toutes les arènes que le meilleur investissement pour la santé et le bonheur futurs est dans les cinq premières années de la vie.

« Et c’est pourquoi je lance aujourd’hui le Royal Foundation Center for Early Childhood », a-t-elle déclaré.

« En travaillant en étroite collaboration avec d’autres, le Centre espère faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour nos résultats futurs dans la vie, et ce que nous pouvons faire en tant que société pour saisir cette occasion en or de créer une vie plus heureuse, plus mentalement une société plus saine et plus épanouissante.

« En travaillant ensemble, j’espère que nous pourrons changer notre façon de penser la petite enfance et transformer la vie des générations à venir.

« Parce que je crois vraiment qu’un grand changement commence petit. »

Un rapport publié aujourd’hui, en collaboration avec le Center on the Developing Child de l’Université Harvard et la London School of Economics, présente des recommandations sur la manière dont tous les aspects de la société peuvent aider.

Kate espère maintenant mettre la petite enfance sur un pied d’égalité avec les autres grands défis sociaux de notre temps Crédit : Getty