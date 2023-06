Kate Middleton en robe rouge au Royal Ascot 2023 : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Kate Middleton s’est à nouveau montrée digne de son statut de fashionista alors qu’elle faisait ses débuts en tant que princesse de Galles au Royal Ascot 2023 le vendredi 23 juin. Après son ensemble exquis au Parade des couleursla magnifique royale de 41 ans était tout simplement époustouflante dans sa robe écarlate Alexander McQueen alors qu’elle assistait aux célèbres courses de chevaux aux côtés de son mari, Prince William.

La mère de trois enfants avait l’air absolument fascinante dans la robe, mettant en valeur un décolleté audacieux mais de bon goût, des épaules accrocheuses et une silhouette A-line flatteuse. Pour compléter son superbe ensemble, elle a orné un chapeau Philip Treacy assorti et a choisi d’accentuer sa tenue avec de fabuleuses boucles d’oreilles en or de Sézane, un de ses favoris personnels qu’elle a déjà affiché. Kate l’a habilement associée à une pochette assortie d’Hermès et à des escarpins en daim rouges, complétant son ensemble avec finesse.

La princesse et le prince de Galles montaient en calèche avec Princesse Béatrice34 ans, et son mari Edoardo Mapelli Mozzi39. Le fabuleux quatuor était deuxième du cortège royal, derrière Roi Charles et Reine Camille.

La semaine dernière, Kate a organisé un autre défilé de mode personnel lorsqu’elle a porté une robe vert émeraude par Andrew Gn et chapeau assorti par Philippe Treacy chez le roi Charles Parade des couleurs, qui est l’événement annuel marquant l’anniversaire d’un monarque. La beauté britannique, qui était flanquée de Prince George, Princesse Charlotte et Prince-Louis dans la calèche, a complété le look avec des boucles d’oreilles en saphir et diamants qui appartenaient auparavant à princesse Dianaselon Personnes.

Les adorables tout-petits royaux étaient sur place pour célébrer leur grand-père, le roi Charles’, premier anniversaire en tant que roi d’Angleterre, et, bien sûr, ils ont volé la vedette ! Ressemblant à un trio de fauteurs de troubles faisant de leur mieux pour se comporter, George, Charlotte et Louis ont fait parler de lui lors de la parade épique. Et tous les yeux étaient rivés sur les enfants lorsque Louis fit une grimace hilarante en arrivant en calèche, alors qu’il semblait surpris par l’odeur des chevaux.

Malheureusement, Prince-Harry et Meghan Markle n’ont pu assister ni au Trooping of the Colours ni au Royal Ascot. Le duc et la duchesse résident actuellement en Californie avec leurs deux enfants, Archi, 4, et Lilibet, 2. L’absentéisme s’est produit au milieu des tensions persistantes au sein de la famille royale. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Harry et Meghan pour une éventuelle déclaration.

