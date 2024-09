Kate Middleton donne à ses fans une nouvelle raison de faire la fête

Kate Middleton donne à ses fans une raison de célébrer

Kate Middleton, dont la nouvelle photo avec le prince William fait le tour d’Internet, a donné à ses fans une raison de célébrer avec son geste significatif.

La princesse de Galles a laissé entrevoir son retour public avec sa dernière sortie avec son partenaire de vie William, qui a l’air sérieux et différent au volant avec sa femme triomphante.

Une source proche a révélé : « Kate fera davantage d’apparitions publiques de ce type avant de reprendre pleinement ses fonctions royales tant attendues. »

« La princesse Catherine et William se préparent à leurs futurs rôles après la victoire significative de Kate sur sa bataille contre le cancer », a ajouté la source.

« La santé de Kate s’améliore considérablement et elle revient progressivement à la normale. »

Commentant le look de William, la source a déclaré : « Le futur roi envoie un message à tous avec son look changé et son humeur sérieuse. »

Pendant ce temps, sur la photo devenue virale, William arborait un air très sérieux alors qu’il conduisait sa femme à un service religieux près du château de Balmoral en Écosse. Il s’agissait de la première apparition publique de Kate Middleton depuis qu’elle a annoncé la fin de sa chimiothérapie.

Kate semblait de bonne humeur alors qu’elle assistait à un service avec son mari, le prince William, et d’autres membres de la famille royale à l’église Crathie Kirk, près du château de Balmoral en Écosse, dimanche.

Le bref sourire de Kate a ravi ses fans qui ont déjà commencé à célébrer son retour royal.