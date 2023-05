Kate Middleton dit qu’elle n’est «pas autorisée» à signer des autographes à la demande d’un enfant: «Une de ces règles»

Kate Middelton a poliment refusé de signer des autographes lors de sa comparution lundi au Chelsea Flower Show.

La princesse de Galles, 41 ans, a fait une visite surprise lors du premier pique-nique pour enfants où elle a partagé une règle royale tacite avec quelques enfants d’âge scolaire.

« Je ne peux pas écrire mon nom », a déclaré Middleton, selon le magazine People, « mais je peux dessiner ».

Le point de vente a rapporté que la princesse avait dessiné une fleur pour une fille de 7 ans nommée Ruby, un arbre pour une autre jeune fille et un étang avec des fleurs pour un autre enfant.

LA PRINCESSE KATE MIDDLETON CANALISE LA REINE INTÉRIEURE DES ABEILLES AU MILIEU DU PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE ALLÉGUÉ POURSUITE EN VOITURE

« Je m’appelle Catherine. Je n’ai pas le droit d’écrire ma signature, ce n’est qu’une de ces règles », a déclaré Middleton aux enfants lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas signer son autographe, a rapporté le média.

Lors de sa sortie surprise dans le jardin de la Royal Entomological Society, Middleton a partagé avec les enfants présents que son plus jeune fils, le prince Louis, se mettait lui-même au jardinage.

« Louis cultive des fèves à l’école. Vous les mettez dans une tasse et vous pouvez voir les racines pousser. Elles grossissent rapidement comme des tournesols », a déclaré Middleton.

Middleton a partagé avec les écoliers l’importance de passer du temps à l’extérieur. « C’est tellement bon pour notre corps et notre esprit », a-t-elle déclaré.

Le compte Instagram officiel du prince et de la princesse de Galles a partagé une photo de Middleton lors de sa sortie lundi.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« La saison des pique-niques est à nos portes, tout comme @the_rhs #ChelseaFlowerShow ! » la légende a commencé. « Quel agréable déjeuner passé avec la prochaine génération d’amoureux de la nature, à explorer les jardins et à profiter du tout premier pique-nique pour enfants ici à Chelsea. »

La visite de Middleton intervient après que son mari, le prince William, s’est rendu sur Instagram dimanche pour partager une vidéo de lui ramant aux côtés du HMS Oardacious, une équipe de sous-mariniers de la marine royale qui se concentre sur la santé mentale.

« Rejoindre les équipages passés, présents et futurs du HMS Oardacious pour une conversation très importante sur la santé mentale », lit-on dans la légende Instagram du prince et de la princesse de Galles.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Pour #MentalHealthAwarenessWeek, nous sommes allés sur l’eau, discutant de tout, du travail d’équipe aux rations alimentaires et de ce qu’il faut pour prendre soin de votre santé mentale lorsque vous traversez l’Atlantique à la rame », poursuit la légende.

William a montré ses capacités athlétiques en ramant aux côtés de membres de l’équipe de la marine royale.

Le couple royal défend depuis longtemps sensibilisation à la santé mentale et a lancé l’initiative Heads Together en 2016, « qui combine une campagne pour lutter contre la stigmatisation et changer la conversation sur la santé mentale avec une collecte de fonds pour une série de nouveaux services de santé mentale innovants », indique leur site Web.

En octobre dernier, le prince et la princesse de Galles ont célébré la Journée mondiale de la santé mentale en interviewant des défenseurs de la santé mentale pour l’émission de radio axée sur les jeunes de BBC Newsbeat.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Au cours de l’émission, William et Middleton ont parlé avec Emma Hardwell de l’association caritative The Mix, le Dr Abigail Miranda du Centre Anna Freud pour les enfants et les familles, António Ferreria, un défenseur de la santé mentale et le musicothérapeute Ben Cowley, au cours de laquelle ils ont eu un « une conversation significative sur la santé mentale. »

Au cours du segment, William a exhorté les auditeurs à créer une « boîte à outils » de techniques pour aider à faire face aux défis et aux obstacles liés à la santé mentale.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas ce dont ils ont besoin jusqu’à ce que cela se produise », a déclaré William. « Vous pouvez vivre une vie une minute et quelque chose change massivement, et vous réalisez que vous n’avez pas nécessairement les outils ou l’expérience pour être en mesure de faire face à cela. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a poursuivi: « Si nous ne pouvons pas nous occuper de nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous attaquer aux problèmes que nous estimons devoir résoudre au quotidien. »