Kate Middleton a déclaré mardi qu’elle « apprenait encore tous les jours » à devenir royale lorsqu’elle a été interrogée sur son rôle d’épouse de l’héritier du trône lors d’un événement pour la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

La princesse de Galles s’adressait à des jeunes de 11 à 19 ans de la St. Katherine’s School de Bristol, en Angleterre, qui étaient encadrés par des athlètes du Dame Kelly Holmes Trust. Les enfants font partie du programme On Track To Achieve de l’organisation dirigé par Liz Johnson, médaillée d’or des Jeux paralympiques.

Holmes, qui a fondé l’organisation et remporté deux médailles d’or aux 800 et 1 500 mètres aux Jeux olympiques de 2004, a déclaré au magazine People que Middleton avait expliqué au groupe qu’elle « devait apprendre [her role]et elle continue d’apprendre tous les jours. »

L’olympienne a ajouté que Middleton a également déclaré qu’elle travaillait sur ses compétences de prise de parole en public.

« Elle a dit qu’elle travaillait toujours sur ça, comment se projeter », a déclaré Holmes à People. « Elle a tout humanisé pour montrer que tout le monde n’est pas parfait. »

Middleton avait l’air décontracté dans un blazer jaune et un haut et un pantalon blancs lors de l’événement officiel un peu plus d’une semaine après avoir été en tenue de cérémonie avec le reste de sa famille lors du couronnement du roi Charles III.

Le développement de l’enfance et la santé mentale sont des problèmes particuliers pour la princesse de Galles.

Elle a lancé la campagne Heads Together en 2019 avec William et le prince Harry. Elle a également lancé la campagne Shaping Us plus tôt cette année, qui se concentre sur la petite enfance.

La princesse a également parlé aux enfants impliqués dans le programme au centre communautaire Percy à Bath, à proximité.

Middleton a rencontré le prince William alors qu’elle étudiait à St. Andrews en Écosse. Le couple s’est marié en 2011 et partage trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

En Californie, le prince Harry et Meghan Markle ont également marqué la Semaine de sensibilisation à la santé mentale en rendant visite à des adolescents impliqués dans AHA ! Sainte Barbe.