Kate Middleton dit que la reine Elizabeth «nous regardait de haut» après l’apparition de plusieurs arcs-en-ciel au-dessus de Balmoral

La famille royale britannique a ressenti la présence de la reine Elizabeth II lorsque cinq arcs-en-ciel sont apparus au-dessus du château de Balmoral le lendemain de sa mort.

La monarque est décédée le 8 septembre dans son bien-aimé domaine écossais. Elle avait 96 ans.

Jeudi, Kate Middleton et son mari, le prince William, ont rencontré des bénévoles et du personnel opérationnel qui ont aidé à organiser le service d’incarcération de la défunte reine lundi. C’est là que William a révélé que plusieurs arcs-en-ciel étaient apparus au-dessus du château de Balmoral le lendemain du décès de sa grand-mère.

« En Écosse, combien d’arcs-en-ciel sont apparus ? » a demandé l’homme de 40 ans à sa femme à Windsor Guildhall. “On ne voit presque jamais d’arcs-en-ciel là-haut, mais il y en avait cinq.”

“Sa Majesté nous regardait de haut”, a répondu la princesse de Galles.

Des arcs-en-ciel sont également apparus dans deux monuments historiques du Royaume-Uni ces derniers jours, a rapporté le magazine People. Peu de temps avant l’annonce de la mort d’Elizabeth, un double arc-en-ciel a traversé les nuages ​​au-dessus du palais de Buckingham. Le point de vente a également rapporté que la veille de ses funérailles, un autre arc-en-ciel a enflammé le ciel au-dessus du palais de Westminster, alors que le cercueil de la reine était en état.

Lundi soir, la défunte monarque a été inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI aux côtés de son mari, le prince Philip, de son père, le roi George VI, de sa mère, la reine Elizabeth la reine mère, et de sa sœur, la princesse Margaret.

“Elle ne souhaitait pas voir une statue d’elle-même ni même avoir une chambre funéraire séparée dans la chapelle Saint-Georges”, a déclaré l’historien Robert Hardman, auteur de “Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II”, au magazine People dans ce couverture de la semaine.

“Comme me l’a dit un jour sa cousine Margaret Rhodes, ‘Elle voulait rendre son père fier'”, a-t-il ajouté.

Au moins 250 000 personnes ont rejoint l’immense file d’attente pour voir le cercueil d’Elizabeth en état pendant quatre jours dans le Westminster Hall de Londres au Parlement, a déclaré mardi un responsable.

Le chiffre a été publié un jour après que la Grande-Bretagne a mis fin à 10 jours de deuil national pour le défunt monarque. Lundi, des centaines de dirigeants et de dignitaires du monde ont assisté à ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster, et des foules immenses ont envahi les rues de Londres et de Windsor pour assister à l’histoire et dire un dernier adieu à leur reine avant qu’elle ne soit inhumée à Windsor.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré que les responsables étaient toujours en train de “calculer les chiffres”, mais a estimé qu’environ un quart de million de personnes ont rejoint la plus longue file d’attente que la plupart aient jamais vue pour avoir une chance de passer devant le cercueil de la reine du 14 septembre jusqu’à peu de temps avant ses funérailles d’État. Lundi.

Beaucoup dans la file d’attente ont attendu jusqu’à 13 heures, bravant le froid automnal et passant des nuits entières à parcourir des kilomètres le long de la Tamise pour rendre hommage. Le London Ambulance Service a déclaré que le personnel et les bénévoles s’occupaient d’environ 2 000 personnes qui faisaient la queue et en emmenaient 240 pour un traitement hospitalier.

Plus de 26 millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé les funérailles de la reine à la télévision, selon des chiffres provisoires, faisant de l’événement l’une des plus grandes audiences télévisées du pays. Cela se compare à environ 32,1 millions de téléspectateurs qui ont regardé les funérailles de la princesse Diana en 1997.

Les médias britanniques, dont Sky News, ont rapporté que le roi Charles III et sa femme Camilla, la reine consort, se sont envolés pour l’Écosse mardi pour pleurer en privé.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.