Kate Middleton dit que la pandémie de Covid a « exacerbé » les difficultés auxquelles les familles étaient confrontées lors d’une conversation avec un bénévole de la banque alimentaire

KATE Middleton a déclaré que la pandémie de Covid avait « exacerbé » les difficultés auxquelles les familles sont confrontées lors d’une conversation avec un bénévole de la banque alimentaire.

La duchesse de Cambridge a parlé à Sami, qui a commencé à aider au Community Food Hub de Hackney, dans l’est de Londres, tandis que sa partenaire Helen travaillait dans l’un des hôpitaux de Nightingale.

La duchesse a parlé au téléphone à Sami, un bénévole de la banque alimentaire de Londres Crédit : PA

Sami et sa partenaire Helen étaient des travailleurs clés pendant le verrouillage de Covid Crédit : Gray Hutton/Kensington Palace/National Portrait Gallery

Kate a parlé à Sami dans le cadre du projet Hold Still – qui documente des moments de la pandémie de Covid Crédit : Newspix

Au cours de sa première journée, le photographe Gray Hutton prenait des photos de bénévoles au centre alimentaire dans le cadre du Fonds d’urgence Covid du National Geographic pour les journalistes lorsqu’il a décidé de prendre une photo de Sami.

L’image de Sami, qui le montre debout à l’extérieur de la banque alimentaire portant un EPI et souriant, fait partie des 100 photographies choisies pour le projet Hold Still de Kate.

Lors d’un appel téléphonique avec Sami, qui a été publié lundi sur la chaîne YouTube du duc et de la duchesse de Cambridge, Kate a déclaré que son histoire était « fascinante ».

La photo a été incluse dans l’exposition pour mettre en évidence le « travail incroyable » effectué par les communautés pendant la pandémie.

Kate Middleton a déclaré : « Je pense qu’il y a un réel besoin désespéré, n’est-ce pas ?

« Je pense que les difficultés que les familles, les enfants ont eues étaient là de toute façon, mais tout a été exacerbé.

Sami a ajouté : « C’est exactement comme ça que c’était.

« J’ai tellement appris pendant mon temps en tant que bénévole là-bas. »

La duchesse a déclaré qu’elle était « ravie » d’avoir son image dans le cadre de la sélection finale, tandis que Sami a déclaré que c’était « vraiment génial » d’avoir été choisi.

Le projet Hold Still a encouragé le public à documenter la vie à travers des photographies pendant la pandémie.

Il a depuis été transformé en une exposition et un livre.

La conversation sincère intervient après que la duchesse a tenu sa promesse à une petite fille qui voulait rencontrer une princesse vêtue de sa couleur préférée, le rose.

La duchesse de Cambridge a tenu parole lorsqu’elle a invité la petite Mila Sneddon et sa famille dans la maison officielle de la reine à Édimbourg, vêtue d’une tenue ME + EM assortie à la robe de la fillette de cinq ans.

Sami a déclaré à la duchesse qu’il avait « beaucoup appris » en tant que bénévole

Kate Middleton a rencontré la petite Mila dans le cadre du projet Hold Still

Kate Middleton a reçu son premier vaccin Covid il y a quelques semaines à peine Crédit : Érotème

Mila sortante, qui lutte contre le cancer, a capturé le cœur de la duchesse pendant le verrouillage – et lorsqu’elles se sont rencontrées aujourd’hui, Kate lui a dit qu’elle voulait lui faire un « gros câlin pressant ».

Mila subit une chimiothérapie pour la leucémie et a été photographiée séparée de son père lors du premier verrouillage, après qu’il a dû aller travailler et qu’il ne pouvait pas risquer d’introduire le coronavirus dans la maison familiale à Falkirk.

La photo – qui montrait Mila embrassant son père à travers la fenêtre de leur cuisine – a été présentée dans le projet de photographie de verrouillage de Kate et est venue symboliser l’isolement pendant la pandémie.

Kate et Mila ont parlé au téléphone après que l’image ait été parmi les 100 sélectionnées pour l’exposition et le livre Hold Still de la duchesse, et ont accepté de se rencontrer.

Lors de l’appel, Mila a demandé à la duchesse : « Avez-vous un costume ? »

Kate a répondu: « Je ne porte pas de costume de princesse en ce moment, j’en ai peur Mila. Avez-vous vous-même beaucoup de tenues de déguisement? »

Mila a répondu: « Ouais » et a dit à la duchesse que sa couleur préférée était le rose.

La duchesse a répondu: « D’accord, je dois m’assurer d’aller essayer de me trouver une robe rose pour qu’avec un peu de chance, quand un jour, espérons-le, nous pourrons nous rencontrer, puis je me souviendrai de porter ma robe rose pour vous. Serait-ce bien ? »

Mila a répondu avec excitation: « Yay! »

La duchesse de Cambridge portait une tenue ME + EM qui correspondait à la robe de Mila Sneddon, cinq ans Crédit : AFP

‘Shielding Mila’ montre la petite fille embrassant la fenêtre de la cuisine alors que son père Scott se tenait dehors