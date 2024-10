Kate Middleton dit enfin au revoir à un rôle important

Kate Middleton, qui revient progressivement à la vie publique après avoir terminé son traitement de chimiothérapie, a quitté un rôle important au milieu de la crise actuelle au sein de la famille.

La princesse de Galles a dit au revoir à l’une de ses tâches clés pour se concentrer sur d’autres questions importantes.

La future reine a quitté son rôle de « pacificateur » consistant à tenter de combler le fossé entre deux frères en conflit, le prince William et le prince Harry.

Une source royale affirme que « la princesse Catherine a déjà tenté d’améliorer la relation entre William et Harry, mais il est peu probable que cela continue.

« Kate n’a aucun intérêt à perdre du temps car elle se concentre sur d’autres choses importantes. »

La source a déclaré : « Elle fait attention à son mari, à ses enfants et à sa santé pour rester sans cancer et retourner au travail très progressivement. »

La commentatrice royale Jennie Bond a déclaré D’ACCORD!: « Je pense que sa maladie a rendu son mariage avec William plus fort que jamais, et cela ressort clairement de la vidéo. Vous pouvez essayer de jouer au pacificateur pendant un certain temps, et il semble qu’elle ait fait une tentative pour combler le fossé. »

« Mais, en fin de compte, votre loyauté et votre cœur appartiennent à votre mari, et je ne pense pas que Catherine exercera une quelconque pression sur William pour qu’il tende un rameau d’olivier à Harry à moins qu’il ne décide que c’est ce qu’il veut. Et cela semble tout à fait peu probable dans un avenir prévisible », a déclaré Bond.