En saluant le public à l’extérieur du château de Windsor samedi, Kate Middleton, la princesse de Galles, a déclaré à un groupe d’enfants que son plus jeune fils, Louis, avait déclaré que son arrière-grand-mère était “maintenant avec” son arrière-grand-père, le prince Philip, après sa mort.

“Mon petit Louis, il est si gentil. Il a dit : ‘Maman ne t’inquiète pas parce qu’elle est maintenant avec son arrière-grand-père'”, a déclaré la princesse aux membres du public en deuil au château, selon une vidéo virale TikTok.

“Cela vous montre à quel point elle était spéciale pour tout le monde, toutes les générations… merci d’être venu rendre hommage”, a dit Kate aux enfants, parlant de la grande foule pleurant la reine.

Philip est décédé à 99 ans en avril dernier. Le couple était marié depuis 73 ans.

HARRY ET MEGHAN APPARAISSENT AVEC WILLIAM ET KATE CTO SALUTENT LES PERSONNES EN Deuil AU CHÂTEAU DE WINDSOR

Louis, qui est le plus jeune frère du prince George, 9 ans, et de la princesse Charlotte, 7 ans, a volé la vedette lors de la cérémonie Trooping the Colour lors du jubilé de platine de la reine en juin pour toutes les grimaces qu’il a faites.

Le prince a agi comme n’importe quel autre enfant de 4 ans lors d’un événement adulte peut-être trop long pour lui en ayant l’air ennuyé, en tirant la langue et en tenant dramatiquement ses mains sur ses oreilles alors que des jets royaux survolaient le balcon où sa position auprès de la famille royale.

LE PRINCE LOUIS, 4 ANS, REVIENT VIRAL PENDANT LE PAGEANT DU JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE ELIZABETH

Kate et son mari William, prince de Galles, ont été rejoints par son jeune frère, le prince Harry, et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, qui était considérée comme une branche d’olivier par l’héritier du trône au milieu de relations tendues.

Un membre du public a dit à Kate “c’était vraiment sympa” de les voir tous les quatre ensemble, selon la rédactrice royale du “Sunday Times”, Roya Nikkhah.

Il a été rapporté que William et Kate avaient peut-être d’abord prévu d’éviter Harry et Meghan lorsque les greffes de Californie avaient initialement prévu de visiter le continent et le Royaume-Uni pour plusieurs événements, mais la mort de la reine Elizabeth II à 96 ans jeudi semble avoir changé. ce.

C’était apparemment la première fois que les quatre apparaissaient ensemble en public depuis mars 2020. Les couples, vêtus de noir, repèrent les membres du public pleurant la mort de la reine.

En juin, les couples ont assisté à un service d’action de grâce pendant le jubilé de la reine mais ne se sont pas parlé.

Dans une démonstration d’unité après la perte de leur grand-mère, William et Harry ont été vus marchant l’un à côté de l’autre à un moment donné au cours de la sortie d’environ 30 minutes.

William, le père de Louis, a fait sa première déclaration publique sur la mort de la reine samedi.

“Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire”, a-t-il déclaré. “Mais moi, j’ai perdu une grand-mère.

“Alors que je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse de la reine. Ma femme a bénéficié de ses conseils et de son soutien pendant vingt ans. Mes trois enfants doivent passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie.”

