Kate Middleton discute de l’éducation des enfants dans le monde d’aujourd’hui au milieu du drame de la famille royale britannique: “C’est difficile”

Avec trois enfants à elle et un intérêt pour le développement de la petite enfance, Kate Middleton est parfaitement consciente des défis d’élever des enfants dans le monde d’aujourd’hui.

À la suite des mémoires d’exposition du prince Harry “Spare”, la princesse de Galles a poursuivi ses activités comme d’habitude, faisant la promotion de sa campagne #ShapingUs. “Fondamentalement, nous essayons d’augmenter l’importance de la petite enfance”, a-t-elle expliqué à l’animateur de radio anglais Roman Kemp.

“Chaque famille est différente, et vous savez que les pressions auxquelles nous sommes tous confrontés sont différentes, tout en augmentant l’importance de la petite enfance, il ne s’agit pas de mettre une pression supplémentaire sur les familles”, a-t-elle expliqué à propos de sa mission.

“Il s’agit en fait de dire qu’ils ont besoin de soutien et d’aide ; de redéfinir les priorités de la vie de famille, de la vie à la maison et de tout ce qu’il faut pour vraiment élever des enfants aujourd’hui, car c’est difficile.”

Middleton est la mère du futur héritier du trône, le prince George, 9 ans, ainsi que la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans avec son mari le prince William.

“Les relations dans une famille, ou qui entourent un enfant, sont si importantes. L’environnement dans lequel vous élevez un enfant est aussi important que les expériences dans lesquelles vous l’engagez. Il ne s’agit pas du nombre de jouets qu’ils ‘ que vous avez ou le nombre de types de voyages que vous faites avec eux. Il s’agit simplement de s’assurer qu’ils ont le bon soutien émotionnel autour d’eux et que cela vient des adultes dans leur vie “, a expliqué Middleton.

“L’amour va loin”, a-t-elle ajouté.

“C’est vraiment important de souligner, vous ne pouvez pas non plus avoir une vision fataliste là-dessus. Vous savez, pour ceux qui n’ont pas eu une enfance heureuse, ils peuvent toujours mener une vie heureuse et saine avec le bon soutien et les bonnes interventions également”, a-t-elle expliqué.

“Ce que j’ai le plus appris, et c’est ce que dit vraiment la science, c’est que l’importance d’avoir des relations saines et solides dans la vie d’un enfant est vraiment essentielle. Avoir un environnement stimulant et vivre des expériences dans lesquelles un enfant pourrait vraiment comprendre et découvrir non seulement eux-mêmes, mais aussi le monde dans lequel ils vivent. Vous savez, ce sont les éléments clés sur lesquels nous devrions vraiment nous concentrer dans la petite enfance, car ils nous préparent à tant de choses plus tard dans la vie.

Middleton a également souligné que comprendre comment élever les enfants maintenant sera un avantage à long terme.

“Il ne s’agit pas seulement d’élever des enfants – il s’agit de façonner notre avenir. Et de façonner non seulement les adultes qu’ils deviennent, mais aussi de façonner notre société, en créant un monde plus heureux, plus sain et plus stimulant pour nous tous.”

“Ce ne serait pas bien”, a demandé Kemp à la princesse.

“Oui, absolument,” dit-elle en riant. “C’est le rêve.”