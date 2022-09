NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Suite au décès de la reine Elizabeth II jeudi, Kate Middleton prendra probablement le même titre que la princesse Diana : princesse de Galles.

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

Middleton, la duchesse de Cambridge, est susceptible de prendre le titre de fils aîné de la reine, Charles, désormais connu sous le nom de roi Charles III, souverain du trône britannique.

Lorsque Charles est devenu roi, son ancien titre de prince de Galles est devenu disponible. Le fils aîné de Charles, le prince William, et désormais héritier officiel du trône, se verra offrir l’ancien titre de son père.

En fin de compte, cela ferait de Kate la princesse de Galles. Ce titre spécial a été utilisé pour la dernière fois par l’épouse de Charles, la princesse Diana, décédée en 1997 à l’âge de 36 ans.

Et ce n’est pas seulement un titre royal qui marque une similitude entre Diana et Kate. À de nombreuses reprises, Kate s’est également habillée comme Diana, recréant certains de ses looks les plus emblématiques.

En juin 2022, au Royal Ascot, Kate portait une robe à pois marron et blanche d’Alessandra Rich et l’a associée à un chapeau orné de détails floraux sur le dessus par Sally-Ann Provan.

En 1986, la princesse Diana portait également une tenue à pois lors d’une autre course de chevaux : le Derby d’Epsom. Diana portait une robe blanche de Victor Edelstein avec un chapeau à pois similaire de Frederick Fox pour l’occasion.

Selon une version archivée du site Web du prince de Galles, le titre de prince de Galles a été créé “pour l’héritier mâle du trône britannique”.

Bien que la transmission du titre ne se produise pas automatiquement, elle se produit généralement lorsque le prince de Galles actuel monte sur le trône, comme Charles l’a fait jeudi.

Après que Charles se soit remarié en 2005 avec Camilla Parker-Bowles, elle a officiellement reçu le titre de princesse de Galles, bien qu’elle ne l’ait pas utilisé.

Après la mort de la reine, Camilla devrait prendre le titre de reine consort, Sky News a rapporté.