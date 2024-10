Kate Middleton déclare sa « loyauté » entre le prince William et Harry

Kate Middleton a patiemment soutenu le prince William dans ses problèmes familiaux malgré son cancer.

La princesse de Galles, qui a récemment annoncé qu’elle se remettait de la maladie, est restée fidèle à son mari au milieu des retombées avec Harry et William.

La rédactrice royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a déclaré à OK ! Magazine de l’époque : « Kate a été là pour William récemment, surtout après que ses conversations avec Harry ne se soient pas très bien déroulées. Kate est toujours restée fidèle à William malgré sa proximité avec Harry. Sa loyauté va à son mari et à leur famille. Même si elle aimerait la paix et l’harmonie, elle sympathise avec le bouleversement et la colère de William.

Pendant ce temps, Ingrid Seward a déclaré au Mirror : « William est sensible, il aime la structure et a de la persévérance. Il n’abandonne pas facilement… Sa relation avec son frère Harry l’a bouleversé plus qu’il ne voudrait l’admettre. Mais il a trouvé plus facile de couper les ponts. plutôt que de se laisser continuellement ennuyer. »

Elle a poursuivi: « Son père a eu un cancer et Kate a subi une grave opération à l’abdomen. Plus tard, pour annoncer qu’elle aussi devait suivre un traitement contre le cancer. William a joué à la fois le rôle de mère et de père auprès des enfants tout en poursuivant ses fonctions royales en soutenant la reine dans le rôle de son père. Son absence. Les traumatismes de l’année écoulée ont fait de lui une personne plus forte. Il est devenu le genre d’homme que Diana a toujours espéré qu’il serait.