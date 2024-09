Kate Middleton critiquée pour son approche « peu royale » de la vidéo sur le cancer

Kate Middleton vient d’être vivement critiquée pour l’approche choquante qu’elle a adoptée à l’égard de son cancer sur les réseaux sociaux.

L’accusation a été partagée par le commentateur royal et auteur Richard Eden.

Il a tout dit dans l’une de ses interviews avec Le Daily Mail.

L’article commence en disant que la vidéo de Kate « montrait le prince William et Catherine gambadant sur la plage et dans les bois de Norfolk avec leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. »

« Mais cette vidéo très stylisée a certainement mis en évidence à quel point l’approche de la communication du prince William et de Catherine est devenue radicalement différente des méthodes plus traditionnelles privilégiées par le roi et la reine, et la reine Elizabeth avant eux. »

« Il est à noter que, alors que les parents de Catherine, Michael et Carole Middleton, sont montrés en train de jouer aux cartes avec leurs petits-enfants dans ce qui semble être Anmer Hall, la maison du prince et de la princesse sur le domaine du roi à Sandringham, le roi Charles et la reine Camilla n’apparaissent nulle part dans la vidéo. »

Et à ce propos, « certains amis de la monarque sont critiques », car comme l’a admis l’un d’eux, « ce n’est pas une coïncidence si les Middleton apparaissent dans le film et pas le roi et la reine. Je peux vous assurer que Charles et Camilla ne seront pas filmés en train de s’embrasser sur une plage ». [as William and Catherine were] jusqu’à ce que l’enfer gèle. C’est clairement peu royal.