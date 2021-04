KATE Middleton craignait que le prince Harry n’ait pas rencontré le père de Meghan Markle avant le mariage, affirme un biographe royal.

La duchesse de Cambridge – considérée comme une sœur par Harry – s’inquiétait en privé du fait que Meghan « paraissait embarrassée » de certains parents, a déclaré Ingrid Seward.

Kate Middleton s’est inquiétée de la raison pour laquelle Harry n’avait pas rencontré son beau-père avant son mariage avec Meghan, prétend-on Crédit: PA: Press Association

William, Kate et Harry étaient auparavant extrêmement proches, Harry étant fréquemment invité chez eux à Londres.

Mais des divisions ont commencé à se former lorsqu’il est rapidement tombé amoureux de Meghan.

William l’avait déjà averti de ne pas se précipiter avec «la fille» – des mots que les auteurs de Finding Freedom, Omid Scobie et Carolyn Durand, affirment «avoir foutu» Harry, qui «portait son cœur sur sa manche».

Et Kate a alors commencé à s’inquiéter des relations de Meghan avec son père Thomas, affirme Ingrid.

Le tournant est venu quand Harry a invité Meghan à passer Noël chez William et Kate à Norfolk, Anmer Hall, peu de temps après leurs fiançailles.

Kate et Wills « ont félicité Meghan pour avoir joué avec George et Charlotte » après le séjour.

Mais Harry a ensuite édité l’émission Today de Radio 4 quelques jours plus tard – et a révélé que ses proches étaient « comme la famille qu’elle n’avait jamais eue ».

Les allégations ont provoqué un énorme bouleversement dans la famille de Meghan – et sa demi-sœur Samantha a déclaré plus tard que les paroles de Harry étaient profondément blessantes.

Et pour Kate, enceinte de Louis et souffrant d’hyperemesis gravidarum, une forme sévère de nausées matinales qui peut affaiblir complètement ses malades, c’était « tout un peu inquiétant », a déclaré Ingrid.

« Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Harry n’avait jamais rencontré son futur beau-père, ni pourquoi Meghan, qui, selon Harry, était The One et ‘coché toutes ses cases’, semblait embarrassée pour sa famille et ne voulait pas en parler en dehors d’elle. mère », dit-elle.

La mère de Meghan, Doria Ragland, était le seul membre de la famille à assister au mariage.

Meghan et Harry ont été invités à la maison de Kate et William à Norfolk pour Noël peu de temps après leurs fiançailles Crédits: Getty

Mais Kate s’inquiétait en privé de ses relations avec certains de ses proches – y compris le père Thomas, qui a accordé une interview à GMB le mois dernier, selon les affirmations.

Le père Thomas, qui a accordé à plusieurs reprises des interviews à la presse sur sa relation avec sa fille, n’a pas été invité.

Il n’a également jamais rencontré le fils du couple, Archie.

Dans une interview avec Good Morning Britain, donnée juste un jour après la conversation de Meghan et Harry avec Oprah diffusée au Royaume-Uni, il a déclaré que le couple « ne se souciait pas si je mourrais » après sa crise cardiaque.

Il a également remis en main propre une lettre au domicile d’Oprah demandant à l’animateur de l’émission de chat de l’interviewer également.

Pendant ce temps, la duchesse a fait face à une bataille judiciaire après qu’un journal national ait imprimé des extraits d’une lettre de cinq pages qu’elle avait écrite à M. Markle.

Un juge a jugé que le journal avait enfreint sa vie privée – bien que l’éditeur ANL fasse appel de la décision.

Harry et Meghan ont brièvement abordé sa relation avec son père dans leur interview à Oprah.

Dans une interview séparée avec James Corden, Harry a dit qu’il savait que sa future épouse était « spéciale » à leur deuxième rendez-vous.

Il a dit à l’ancien acteur de Gavin et Stacey que « tout était fait à l’envers » en raison de son statut royal, ce qui signifiait des nuits agréables plutôt que d’assister à des dîners fastueux.

Thomas n’a pas été invité au mariage de Meghan et Harry – avec sa mère le seul membre de la famille présent pour la mariée Crédit: AP: Associated Press

Mais malgré les craintes de Kate, des divisions entre William et Harry étaient déjà apparues, a-t-on rapporté Crédits: Getty – Contributeur

On pense que les paroles de mise en garde de William pour Harry sont la raison des problèmes initiaux Crédit: PA: Press Association

Il a dit: « Plutôt que d’aller chez des amis ou d’aller dîner là où il y avait d’autres distractions [we had] pas de distractions. C’était super.

« Nous sommes passés de zéro à 60 au cours des deux premiers mois. »

Et Ingrid a déclaré: « William et Kate voulaient tous deux aimer Meghan si pour aucune autre raison que Harry était si follement amoureux.

« Mais les femmes avaient peu de choses en commun au-delà de quelques bavardages polis et de leur intérêt commun pour le tennis. »

Et les problèmes se sont aggravés avec Megxit – et l’entretien désormais célèbre avec Oprah.

Au cours de la conversation explosive, le couple a déclaré qu’un royal senior avait fait un commentaire raciste sur la couleur de la peau de son fils Archie avant sa naissance.

Il a également été affirmé que Kate Middleton avait fait pleurer Meghan – une allégation qui aurait rendu William particulièrement bouleversé.

La popularité de Meghan et Harry auprès des adultes britanniques a atteint son point le plus bas depuis la projection du chat.

Et Ingrid a déclaré: «Maintenant, après tout ce qui s’est passé, Kate est chargée de la tâche de pacificateur.

« Sa grande force et sa détermination intérieure lui seront utiles, mais réparer cette relation brisée pourrait être la seule chose qu’elle ne peut pas conquérir. »