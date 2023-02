Kate Middleton contre le prince Harry, Meghan Markle souille avec une nouvelle recrue critique

Après les révélations coup sur coup du prince Harry et de Meghan Markle, Kate Middleton renforce son cercle royal.

La princesse de Galles, cinq mois après le décès de la reine Elizabeth II, a embauché un “gourou des relations publiques” comme nouveau secrétaire privé, a rapporté le Sunday Times de Londres.

Selon le point de vente, Alice Corfield a été choisie pour être la mère de trois “bras droit et assistante principale” au palais de Kensington. Corfield, 51 ans, est mère de trois enfants et ancienne hôtesse de l’air qui a travaillé pour le célèbre chef Jamie Oliver en tant que responsable des campagnes de 2015 à 2020.

Word est la princesse a personnellement choisi Corfield, qui est connue pour son approche pragmatique. Middleton aurait cherché “un autre type de courtisan” pour l’aider à intensifier son travail public. La femme de 41 ans a lancé son Royal Foundation Center for Early Childhood en juin 2021, qui s’appuie sur le travail qu’elle développe depuis une décennie.

Corfield n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“Ce choix d’Alice n’est pas aussi farfelu que beaucoup le prétendent”, a déclaré la commentatrice royale Hilary Fordwich à Fox News Digital. “Ce qui est certain, c’est que ce ne sera pas “comme d’habitude” pour la princesse. Ce n’est pas possible. Le prince Harry a changé tout cela quand il a enlevé les gants. la princesse de Galles est faite de choses plus solides que son comportement calme ne le dément.

“La meilleure solution est de continuer à se concentrer sur les autres”, a ajouté Fordwich. “Alice a des antécédents pour cela. Elle est présentée comme étant le cerveau derrière l’accent mis par le chef Jamie Oliver sur l’éducation alimentaire et les repas gratuits dans les écoles. Ensemble, tant que la princesse de Galles et Alice s’en tiennent à la grande route, elles vont montez en flèche en élevant la jeune génération suivante avec eux alors qu’ils avancent.”

Middleton et son mari, le prince William, se sont retrouvés empêtrés dans un drame jusqu’en 2023. En décembre, le premier voyage du couple aux États-Unis en huit ans pour le prix Earthshot a été assombri par les docuseries Netflix du duc et de la duchesse de Sussex “Harry & Meghan .” La spéciale en six parties a mis en évidence les tensions entre William, 40 ans, et son jeune frère alors que les Sussex détaillaient leurs luttes avec la vie royale.

Puis, le 10 janvier, les mémoires explosives de Harry “Spare” sont arrivées dans les bibliothèques. Dans ce document, l’homme de 38 ans a affirmé que Middleton avait fait pleurer Markle, 41 ans, avant leur mariage royal. L’ancienne actrice américaine est devenue duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018.

Dans “Spare”, Harry a raconté une rivalité fraternelle de longue date qui s’est aggravée après avoir commencé à sortir avec l’ancienne star de “Suits”. Il a également affirmé que William et Middleton l’avaient encouragé à porter un uniforme nazi lors d’une soirée costumée en 2005, insistant sur le fait qu’ils “hurlaient” de rire quand ils le voyaient. Dans une interview avec ITV pour promouvoir le livre, Harry a déclaré qu’il voulait la réconciliation avec sa famille, mais qu’il devait d’abord y avoir une “responsabilité”.

Les responsables du palais de Buckingham ont refusé de commenter les allégations faites dans le livre de Harry. Un porte-parole du roi Charles III n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

Début 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient en Amérique du Nord, citant ce qu’ils disaient être les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils vivent maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants.

“Je pense que la princesse de Galles a plus que jamais besoin d’un confident de confiance”, a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast “To Di For Daily”, à Fox News Digital. “Elle doit constituer une équipe de soutien autour d’elle qui l’aide à se sentir en confiance et en sécurité (…) car elle a été injustement agressée ces dernières années par son beau-frère et sa femme.

“Entre le Megxit et la mort de la reine Elizabeth II, le prince et la princesse de Galles ont dû assumer beaucoup plus de responsabilités, donc un système de soutien solide est crucial”, a expliqué Schofield. “Le plus grand conseil que je donnerais à quelqu’un comme Mme Corfield est de défendre William et Catherine tout en comprenant les objectifs plus larges de l’institution. Il y a toujours eu des luttes intestines entre les différents bureaux du palais, mais l’équipe du roi et l’équipe du prince William/Catherine ont doit faire preuve d’unité au cours des prochaines années pour assurer la longévité de la monarchie.”

Corfield remplacera Hannah Cockburn-Logie, diplomate au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, qui a quitté ses fonctions l’automne dernier après près de trois ans.

“Je pense que ce n’est pas une petite coïncidence si Alice Corfield a commencé comme hôtesse de l’air chez Virgin Airlines”, a déclaré Christopher Andersen, auteur de “The King”, à Fox News Digital. “Après tout, la mère de Kate, Carole Middleton, a travaillé comme hôtesse de l’air chez British Airways pendant des années avant de démarrer son entreprise de fournitures de fête de plusieurs millions de dollars. Je suis sûr que Kate a dû reconnaître à Corfield le même genre de motivation et de détermination sans fioritures. sa mère a – les qualités nécessaires si, comme on le prédit, Corfield est amenée à “faire bouger les choses”. “

Fordwich a souligné que le prince et la princesse de Galles avaient besoin d’un nouveau type d’assistant du palais pour les aider à naviguer dans l’examen public. En tant qu’héritier du trône, William devra prouver que la monarchie est à la fois moderne et pertinente pour le pays.

“En se concentrant sur son initiative “Shaping Us” pour le développement de la petite enfance, la princesse de Galles a, admirablement, pris la grande route même après les commentaires désobligeants concernant son personnage, concoctés par son ancien beau-frère proche, le prince Harry. “, a expliqué Fordwich. “En restant empathique envers les autres, le public britannique a rendu cette empathie, la louant pour sa position stoïque.

“Alice, de toute évidence, apporte des caractéristiques” bruyantes “qui contrastent fortement avec la princesse de Galles”, a poursuivi Fordwich. “En affaires, il est avantageux de s’entourer de personnes variées qui aborderont les situations, les scandales, les succès et les stratégies de différentes manières. Fort d’un solide bagage de classe moyenne ayant grandi dans l’entreprise familiale, [the princess] a été nourrie par sa mère entrepreneure, dynamique et franche, Carole.

“La princesse de Galles, qui est largement félicitée pour ses efforts sur les problèmes de la petite enfance et qui a tranquillement observé, convoqué et encouragé d’autres bonnes causes, fait certainement un pas audacieux pour assurer cette” adaptation inhabituelle “qui pourrait créer des eaux plutôt agitées à venir .”

Schofield a noté qu’il y avait une autre raison importante pour laquelle Corwich avait été personnellement choisi par la princesse.

“La princesse de Galles a fait l’objet de critiques concernant sa campagne d’apprentissage précoce ces dernières semaines”, a déclaré Schofield. “‘Peut-elle faire autre chose que porter de jolis vêtements et sensibiliser les gens ?’ Alice Corfield est une action. Elle va jusqu’au bout. Ses campagnes sont bien pensées et réussies. Cela donne [the princess] l’occasion idéale de faire passer sa campagne d’apprentissage précoce au niveau supérieur. Ensemble, les deux peuvent créer des initiatives tangibles qui arrêteront tous les détracteurs. Et sur la base de la personnalité dynamique d’Alice, j’imagine que la paire s’amusera tout au long du processus.

“Les deux femmes ont une faible tolérance pour le drame.”

Fordwich soupçonnait que, que les Sussex publient ou non un autre révélateur, Middleton poursuivra l’approche “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer”.

“Elle est connue pour sa positivité, et elle a cherché, à chaque étape qu’elle a franchie, à concentrer toute l’attention sur ceux qu’elle sert”, a déclaré Fordwich. “C’est à ce moment-là que la famille royale est à son meilleur. En adoptant l’approche traditionnelle consistant à ne jamais se plaindre ni à ne jamais expliquer au lieu de se plaindre de sa position, tirer parti de l’attention pour mettre en lumière les causes a été, à tous points de vue, un succès à ce jour.

“Tant qu’aucun n’est tenté de s’écarter de sa trajectoire ni de rester coincé dans la boue que les autres leur lancent, tant qu’ils se dirigent droit devant eux en restant concentrés sur leur mission, ils finiront par gagner”, a ajouté Fordwich.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.