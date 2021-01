Kate Middleton a profité de son 39e anniversaire pour honorer les travailleurs en première ligne de la pandémie de coronavirus.

Le message a été publié le 9 janvier sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge. Il comprenait une photo de Kate portant un masque facial à imprimé floral.

«Merci pour vos aimables voeux pour l’anniversaire de la duchesse», lit-on dans la légende. «Les anniversaires ont été très différents ces derniers mois, et nos pensées continuent d’être avec tous ceux qui travaillent en première ligne en cette période extrêmement difficile.

Ce n’est pas la première fois que la mère de trois enfants, et la famille royale dans son ensemble, prend le temps d’exprimer sa gratitude pour les travailleurs de première ligne. En mars 2020, le compte Instagram officiel du palais de Kensington a partagé une vidéo de Kate et de son mari Prince Williamles enfants de Prince George, sept, Princesse Charlotte, 5 et Prince Louis, 2 applaudissements pour les agents de santé.

«À tous les médecins, infirmières, soignants, généralistes, pharmaciens, bénévoles et autres membres du personnel du NHS travaillant sans relâche pour aider les personnes touchées par le # COVID19: merci», pouvait-on lire dans la légende du message. « #ClapForOurCarers #ClapForCarers #ThankYouNHS #ClapForNHS. »