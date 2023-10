Kate Middleton canalise Taylor Swift avec son geste caractéristique lors d’une sortie royale

La princesse de Galles a canalisé son « Swiftie » intérieur lors d’une sortie royale.

La princesse Kate Middleton a posé pour des photos avec ses mains en forme de cœur, imitant le geste emblématique de Taylor Swift tout en édifiant la communauté galloise, mardi.

« Incroyable de voir les contributions de la génération Windrush transcender jusqu’à nos jours et au-delà. Les jeunes disposent d’une plateforme pour être une voix du changement et construire des amitiés et une communauté », a partagé le couple royal sur leur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, compte.

Alors que le couple royal a honoré le début du Mois de l’histoire des Noirs au Royaume-Uni, ils ont été accueillis à bras ouverts alors qu’ils s’arrêtaient au Grange Pavilion et rencontraient les membres des Windrush Cymru Elders, du Forum des jeunes des minorités ethniques et du Black History Cymru 365.

Alors que le couple Roayl découvrait l’impact de chaque organisation sur la communauté, ils ont également visité le lycée Fitzalan.

« Donner vie à l’histoire au lycée Fitzalan au Pays de Galles », ont posté Middleton et William sur les réseaux sociaux. « Excellent travail des élèves utilisant la science, la technologie et les arts pour explorer leur héritage culturel et l’importance de la génération Windrush à Tiger Bay. »

Middleton est sorti dans un costume à fines rayures bleu marine avec un haut blanc en dessous et des boutons dorés. Elle a complété son look avec des talons pointus noirs.

William était assorti à sa femme, puisqu’il portait une veste blazer noire et un pantalon sombre pour saluer les invités.

Le prince de Galles a embrassé la communauté de Cardiff et a été vu en train de serrer dans ses bras le professeur Uzo Iwobi, fondateur du Race Council Cymru.

Middleton et William ont également rencontré des membres de l’équipe de football des Cardiff Bay Warriors et ont joué au ping-pong avec quelques jeunes femmes musulmanes.

Leur visite royale intervient après que le prince de Galles s’est récemment rendu aux États-Unis pour son deuxième sommet annuel de l’innovation Earthshot Prize.

Il a fait équipe avec des dirigeants mondiaux pour continuer à trouver des solutions au changement climatique dans le monde entier. L’ambitieux programme environnemental de William vise à trouver de nouvelles idées et technologies à travers le monde pour lutter contre le changement climatique et les défis les plus urgents de la Terre.