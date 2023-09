Kate Middleton blessée après avoir sauté sur un trampoline avec ses enfants

Kate Middleton a fait une déclaration de mode surprise lors de sa dernière apparition royale.

La princesse de Galles s’est rendue mardi dans une prison pour hommes du Surrey, en Angleterre, en soutien à une association caritative spécialisée dans la lutte contre la toxicomanie et a été vue avec un ruban médical sur la main droite.

Selon People, Middleton s’est blessée à la main alors qu’elle jouait sur un trampoline avec ses enfants, Prince George, 10 ans ; Princesse Charlotte, 8 ans ; et le prince Louis, 5 ans.

Le média a rapporté qu’un porte-parole avait confirmé qu’il s’agissait « d’une petite blessure, rien de grave ».

Fox News Digital a contacté les représentants de Middleton pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Le bandage ressortait à peine, à côté du tailleur-pantalon bleu marine de Middleton, associé à des cheveux détachés et des bijoux simples, y compris sa toujours magnifique bague de fiançailles du prince William.

Middleton a visité la prison HMP High Down pour découvrir comment les détenus et leurs familles reçoivent un soutien en matière de toxicomanie, et on lui a montré ce que vit une famille lors d’une visite normale à la prison, dans le cadre de son travail avec The Forward Trust.

Le Forward Trust est un organisme de bienfaisance spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie qui propose des services pour aider les gens à « briser les cycles de la dépendance ou de la criminalité », selon son site Web.

Middleton est devenu mécène de l’association en juin 2021, et le site Web de l’association déclare : « Nous sommes incroyablement reconnaissants envers la princesse pour son soutien inestimable visant à garantir qu’un plus grand nombre de personnes et de familles accèdent à l’aide dont elles ont besoin. »

Les photos de la blessure surviennent juste un jour après que l’homme de 41 ans a plaisanté sur sa compétitivité sur le podcast « Good, The Bad, & The Rugby », aux côtés du prince William, de la princesse Anne et du cousin du couple Mike Tindall.

Middleton a plaisanté « Je ne suis pas du tout compétitive », avant de révéler qu’elle et le prince William n’avaient jamais « réellement réussi à terminer une partie » en jouant au tennis de table ensemble.

« Cela devient un défi mental entre nous deux », a-t-elle expliqué.

