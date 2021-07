Kate Middleton assistera à la finale de Wimbledon et le prince William encouragera l’Angleterre à Wembley lors de l’épreuve de force de l’Euro

KATE Middleton assistera à la finale de Wimbledon et le prince William encouragera l’Angleterre lors du choc final de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

La duchesse de Cambridge sera au Court Central – quelques heures avant que Wills ne rugisse sur les Trois Lions alors qu’ils affrontent l’Italie à Wembley.

Kate sera présente au Court Central pour la finale de Wimbledon (La photo montre Kate aux championnats la semaine dernière) Crédit : Getty

Wills s’est levé pour encourager le vainqueur de Harry Kane à Wembley mercredi soir et sera à nouveau présent dimanche Crédit : AFP

Kate sera rejointe par le prince William pour l’événement de samedi, la finale féminine (Sur la photo : le couple aux championnats de Wimbledon en 2017) Crédit: News Group Newspapers Ltd

Kate, qui est la patronne du All England Law Tennis and Croquet Club (AELTC), sera dans les tribunes pour la finale féminine demain et la finale masculine dimanche, a-t-on confirmé aujourd’hui.

Elle sera rejointe par le prince William pour l’événement de samedi – mais assistera à la finale masculine non accompagnée alors que le duc se rendra à Wembley pour le football.

Novak Djokovic, qui affrontera Denis Shapovalov plus tard cet après-midi, reste le favori pour remporter son 6e titre à Wimbledon.

La légende du tennis affrontera le vainqueur du choc de Matteo Berretteni contre Hubert Hurkacz, qui débutera à 13 heures.

Il s’agit de la première apparition de Kate en public depuis qu’elle a été contactée par l’application NHS après avoir regardé le tennis à Wimbledon vendredi dernier.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a été alertée après avoir pris place dans la Royal Box vendredi et est immédiatement partie vers 16 heures avant que le Britannique Dan Evans ne se rende devant le tribunal.

Le prince George a souri et applaudi alors que l’Angleterre battait l’Allemagne à l’Euro Crédit : Le Soleil

Il s’agit de la première apparition de Kate en public depuis qu’elle a été contactée par l’application NHS après avoir regardé le tennis à Wimbledon vendredi dernier Crédit : Getty

Pendant ce temps, le prince William encouragera les Three Lions à Wembley ce dimanche alors qu’ils cherchent à entrer dans l’histoire contre l’Italie.

Le duc de Cambridge, patron de la FA, a été aperçu à Wembley lors d’une série de matches de l’Euro 2020, dont la victoire historique contre l’Allemagne où il a été rejoint dans les tribunes par la duchesse de Cambridge et leur fils le prince George.

Il a également rugi contre les hommes de Harry Kane lors de leur affrontement contre le Danemark mercredi, aux côtés de l’ancien skipper anglais David Beckham et du Premier ministre Boris Johnson.

Wills, un fan d’Aston Villa, a également vu la victoire du groupe D contre la République tchèque et la démolition en quart de finale de l’Ukraine, et semble avoir porté la même cravate à rayures bordeaux et bleus à chaque match.

Buckingham Palace n’a pas encore confirmé si Kate ou le prince George, qui ont assisté au match de l’Angleterre contre l’Allemagne, accompagneront Wills dimanche.

Kate est une passionnée de tennis et a prédit la semaine dernière que l’adolescente britannique Emma Raducanu et Andy Murray iraient jusqu’au bout du tournoi.