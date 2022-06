Kate Middleton arbore un équipement militaire complet lors de sa visite à l’académie de formation des forces armées britanniques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Middleton opte pour un tout nouveau look en l’honneur de la Journée des forces armées britanniques.

Samedi, le palais de Kensington a publié des photos inédites de la duchesse de Cambridge lors de sa visite à la Pirbright Training Academy. Au cours de la sortie, qui a eu lieu en novembre, l’homme de 40 ans a passé du temps avec la 101 Brigade de soutien opérationnel à l’aérodrome d’Abingdon pour en savoir plus sur la formation des recrues et du personnel en service.

La mère de trois enfants arborait visiblement un équipement militaire complet, y compris une veste de camouflage, alors qu’elle montait dans un char lors de sa visite.

“Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée des forces armées, William et moi souhaitons rendre hommage aux braves hommes et femmes, passés et présents, qui ont servi dans toutes nos forces armées, en mer, sur terre et dans les airs, ici au Royaume-Uni et dans les environs. le monde”, a écrit Middleton sur les comptes de médias sociaux de Kensington Palace. “Merci pour tout ce que vous et vos familles sacrifiez pour nous protéger.”

KATE MIDDLETON RECRÉE LE STYLE À POIS DE LA PRINCESSE DIANA AU DÉBUT DE ROYAL ASCOT

L’année dernière, j’ai eu l’honneur de passer du temps avec le @Armée britannique pour voir comment ils forment le personnel en service et les nouvelles recrues. C’était merveilleux de voir de première main les nombreux rôles importants et variés que les militaires jouent jour après jour pour nous protéger tous… pic.twitter.com/0AP1WFIFhr – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 25 juin 2022

“L’année dernière, j’ai eu l’honneur de passer du temps avec la @BritishArmy pour voir comment ils forment le personnel en service et les nouvelles recrues”, a-t-elle partagé. “C’était merveilleux de voir de première main les nombreux rôles importants et variés que les militaires jouent jour après jour pour nous protéger tous, et j’ai hâte d’en savoir plus sur la @RoyalNavy et la @RoyalAirForceUK en temps voulu.”

Middleton a signé la légende avec un “C”, indiquant que le message venait personnellement d’elle.

La défunte belle-mère de Middleton, la princesse Diana, a vécu une expérience similaire en 1988 lorsqu’elle a visité le Royal Hampshire Regiment à Tidworth. Pour cette sortie, la mère du prince William a participé à des exercices militaires tout en portant une combinaison vert armée.

William, 40 ans, a servi comme pilote d’hélicoptère dans la Royal Air Force.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Natalie Bressani, qui a rencontré le duc et la duchesse de Cambridge lors d’une fête de Noël pour les familles des militaires en 2018, a rappelé comment le premier cocker anglais du couple, Lupo, a joué un rôle de premier plan dans leur vie.

“Quand le prince William était absent aux îles Falkland, il est allé dîner avec de bons amis à nous dans l’armée de l’air, et il disait à quel point c’était difficile pour Kate parce qu’il partait pour six semaines”, a déclaré Bressani, cité. par le magazine People. “C’était quand ils venaient de demander à l’épagneul de l’aider à passer le temps à part. Elle apprécie ce que vivent les épouses et les familles.”

Fille d’une hôtesse de l’air et d’un régulateur de vol, Catherine Elizabeth Middleton est née à Reading, en Angleterre, le 9 janvier 1982, et a grandi avec une sœur cadette, Pippa, et un frère cadet, James.

C’est à l’Université de St. Andrews en Écosse que Middleton a rencontré pour la première fois William, qui est le deuxième sur le trône. D’abord amis puis colocataires avec deux autres étudiants, le couple est devenu amoureux vers 2004, lorsqu’ils ont été photographiés ensemble lors d’un voyage de ski en Suisse. Middleton a obtenu en 2005 un diplôme en histoire de l’art et une relation naissante avec le prince.

KATE MIDDLETON ET LE PRINCE WILLIAM APPARAISSENT DANS LE PREMIER PORTRAIT COMMUN OFFICIEL

William s’est plaint de l’intrusion de la presse et les avocats de Middleton ont demandé aux rédacteurs en chef de la laisser tranquille. Même ainsi, les médias britanniques ont suivi chaque rebondissement de leur relation, y compris une brève séparation en 2007. William a reconnu plus tard que la romance du couple avait vacillé pendant plusieurs mois, affirmant qu’ils étaient tous les deux jeunes et essayaient de trouver leur chemin.

Les tabloïds l’ont surnommée “Waity Katie” pour sa patience pendant leur fréquentation. Le couple s’est finalement marié à l’abbaye de Westminster en 2011. Ils ont trois enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.