Kate Middleton aide une adolescente atteinte d’un cancer à réaliser son rêve après avoir terminé son propre traitement de chimiothérapie

Kate Middleton a aidé une patiente atteinte d’un cancer à cocher un élément de sa « liste de choses à faire en matière de photographie ».

Le 2 octobre, le prince William a organisé une cérémonie d’investiture au château de Windsor et a invité Liz, une aspirante photographe de 16 ans qui lutte contre le cancer, à filmer ces moments.

Sur la page Instagram officielle du prince et de la princesse de Galles, la famille royale a partagé des photos prises par Liz lors de l’événement.

« Félicitations à tous ceux qui ont reçu les honneurs à Windsor aujourd’hui ! Ce fut un plaisir d’avoir @lizhatton_photography nous aidant à capturer ces moments spéciaux », indique la légende.

« C’était un plaisir absolu de rencontrer tout le monde et de prendre des photos aujourd’hui à Windsor, ce fut un grand honneur et c’était essentiellement un rêve devenu réalité, alors j’espère vraiment faire partie de tous les événements futurs ! xx » a commenté Liz sur le Poste du prince et de la princesse de Galles.

Un deuxième message a été partagé, montrant Middleton serrant Liz dans ses bras au château de Windsor mercredi.

« C’est un plaisir de rencontrer Liz à Windsor aujourd’hui. Une jeune photographe talentueuse dont la créativité et la force nous ont inspirés tous les deux. Merci d’avoir partagé vos photos et votre histoire avec nous », indique la légende.

En janvier, Liz a reçu un diagnostic de tumeur desmoplasique à petites cellules rondes, une forme de cancer rare et agressive, selon la BBC. Le média a rapporté que le jeune de 16 ans avait entre six mois et trois ans à vivre.

En mai, la mère de Liz, Vicky pris à X, anciennement Twitter, pour partager la « liste de photos à faire » de sa fille.

« Liz a 16 ans et vit pour prendre des photos. Elle souffre d’un cancer rare et agressif qui, selon les médecins, lui laisse entre 6 mois et 3 ans à vivre. Nous espérons chaque jour une vie pour elle, mais si nous n’y parvenons pas que nous espérons lui créer toute une vie de souvenirs », a déclaré le message, avec près d’un million de vues.

« Si nous parvenons à réaliser ne serait-ce qu’une seule de ses listes de photographies pour elle, elle sera plus que ravie. »

Middleton a aidé Liz à compléter un élément de sa « liste de choses à faire » un peu moins d’un mois après que Middleton ait partagé une vidéo annonçant qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie.

En mars, Middleton a révélé son propre diagnostic de cancer et a déclaré qu’elle suivait une chimiothérapie préventive. Dans une vidéo partagée le mois dernier, la royale a révélé qu’elle n’avait plus de cancer après avoir terminé son traitement.

La mère de trois enfants a reconnu que cette année avait été « incroyablement difficile » pour sa famille, mais a déclaré que sa bataille contre le cancer lui avait rappelé « d’être reconnaissante pour les choses simples mais importantes de la vie », comme « aimer et être aimée ».