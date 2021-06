Kate Middleton «aide le prince William et Harry à faire front commun lors de la réunion de Diana»

KATE Middleton est sur le point d’aider le prince William et Harry à faire front commun lorsqu’ils dévoileront une statue de leur défunte mère la semaine prochaine, selon un initié royal.

Pour la deuxième fois seulement depuis l’interview explosive d’Harry avec Oprah Winfrey, les frères se réuniront – cette fois au palais de Kensington lorsque le mémorial de Diana sera révélé le 1er juillet.

William et Harry en guerre ont appelé à une trêve pour le dévoilement d’une statue – mais seraient plus éloignés que jamais après que Harry et sa femme Meghan aient fait une série d’allégations cinglantes sur la famille royale.

La duchesse de Cambridge devrait intervenir et agir à nouveau en tant que pacificateur entre les frères à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Une source royale a déclaré au Mirror : « La duchesse a vu ce projet évoluer depuis sa conception jusqu’à l’article fini et veut sans aucun doute être là pour soutenir son mari.

« Nul doute qu’il y aura des tensions entre les Cambridges et Harry, mais ils reconnaissent tous que malgré les problèmes évidents et profondément enracinés entre eux, ils veulent que la journée soit uniquement consacrée à l’héritage durable de la princesse de Galles. »

Mais dans un signe que leur querelle n’a pas encore guéri, il n’y aura pas d’adresse commune et le couple fera plutôt des discours séparés.

Cela survient après que Kate a agi en tant que pacificateur entre Harry et William alors qu’ils partageaient une conversation privée tout en s’éloignant des funérailles émotionnelles du prince Philip en avril.

Les tendres retrouvailles entre les frères étaient la première fois qu’ils se voyaient face à face depuis plus d’un an après que Harry ait quitté le Royaume-Uni.

Et après le service, Harry a été vu en train de parler avec William et la duchesse de Cambridge alors que le groupe quittait les funérailles émouvantes.

Mais un historien royal a affirmé que William et Kate n’avaient pas discuté avec Harry après les funérailles.

Robert Lacey, consultant historique pour The Crown de Netflix, a déclaré que les Cambridge craignaient que leurs conversations ne soient divulguées alors que la colère de la famille « s’exacerbait » pendant le service à Windsor.

Harry et Wills ont été vus marchant et discutant ensemble pendant environ quatre minutes alors qu’ils quittaient les funérailles émouvantes de leur grand-père plus tôt cette année.

Il a été rapporté à l’époque que les frères ont ensuite parlé pendant deux heures – aux côtés de papa Charles – pour tenter de réparer les choses lors de leur première réunion depuis l’interview explosive d’Harry avec Oprah.

Mais Lacey affirme que la conférence officielle n’a pas eu lieu – Charles serait retourné au Pays de Galles et Kate et William rentrant chez eux pour mettre leurs enfants au lit.

Cela vient après qu’il a été signalé que des frères en conflit communiquent par des textes «minimaux» au milieu de leurs retombées amères.

Une source a déclaré : « Harry et William n’ont communiqué que par SMS depuis les funérailles du duc d’Édimbourg. Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

« La relation est toujours très tendue et rien n’indique encore qu’il y aura une sorte de rapprochement de si tôt. »

Pendant ce temps, le livre de Lacey Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult a révélé comment William « est devenu balistique » face aux affirmations pénibles que Meghan a intimidé des assistants du palais.

Il aurait ensuite affronté son jeune frère dans une crise « féroce et amère ».

Les initiés du palais disent qu’un « dossier de détresse » a été assemblé dans le cadre de l’intimidation présumée.

Un assistant affirme qu’une confrontation avec Meghan l’a rendue « malade ». Une autre a déclaré qu’elle « ne pouvait pas arrêter de trembler ».