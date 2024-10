Kate Middleton admet qu’un « simple geste » avec la reine Elizabeth II « a fait un long chemin »

Kate Middleton a un jour évoqué la simplicité de la reine Elizabeth II.

La princesse de Galles a évoqué le manque d’arrogance de Sa Majesté et a révélé que l’ancien monarque aimait les « gestes simples ».

S’exprimant dans un documentaire sur le 90e anniversaire de la reine Elizabeth II, Kate a révélé : « On s’attendrait à beaucoup de grandeur et à beaucoup de bruit, mais en réalité, ce qui me touche vraiment, c’est son amour pour les choses simples. »

« Elle s’en soucie vraiment et elle est extrêmement attentionnée. Je me souviens d’avoir été à Sandringham pour la première fois à Noël et je me demandais quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël. Je pensais : ‘Mon Dieu, qu’est-ce que je lui donne ?’

La future reine a déclaré : « Et j’ai réfléchi à peut-être à ce que j’allais donner à mes propres grands-parents et j’ai pensé que je lui ferais quelque chose – ce qui aurait pu mal tourner – mais j’ai décidé de préparer une partie de la recette de chutney de ma grand-mère, et J’étais un peu inquiet mais j’ai remarqué le lendemain que c’était sur la table.

« Et je pense qu’un geste aussi simple m’a beaucoup apporté, et j’ai remarqué depuis qu’elle l’a fait à de nombreuses reprises, et je pense que cela montre simplement sa prévenance et son souci de s’occuper de tout le monde », Kate révélé.