Kate Middleton a transformé le roi Charles et le prince William en mortels

Kate Middleton vient d’être saluée pour la façon dont elle a pris la monarchie et l’a rendue si mortelle.

Ce compliment a été émis par la commentatrice royale Daniela Elser.

Elle a donné son avis sur tout cela dans l’un de ses articles les plus récents pour News.com.au.

Tout a commencé avec l’expert faisant référence à la vidéo Instagram de la princesse annonçant qu’elle était guérie du cancer.

Aux yeux de Mme Elser, « Kate vient de réussir quelque chose qui obsèdera et analysera encore les royalistes fervents, les partisans modérés et les étudiants en communication lorsqu’ils assisteront à des cours dispensés par hologramme. »

Elle a également fait l’éloge de Kate en déclarant : « La façon dont la princesse de Galles a géré cette année pourrait bien avoir sauvé la monarchie, au moins de toute grondement républicain croissant ou de tout ressentiment bouillonnant à l’égard de Crown Inc. au méritant 21e siècle. »

Avant de terminer, elle a également déclaré : « Ce que le cancer de Kate a signifié, outre le fait que les correspondants et les écrivains royaux ont soudainement dû commencer à utiliser le mot « voyage » sans avoir un haut-le-cœur, c’est qu’il a transformé la monarchie d’une institution fondée sur une certaine austérité émotionnelle et un certain éloignement en quelque chose de puissamment humain et mortel. »