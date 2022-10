Kate Middleton a réussi à naviguer dans la vie royale tandis que Meghan Markle luttait pour cette raison, selon l’auteur

Pour Katie Nicholl, il est facile de comprendre pourquoi Kate Middleton, la nouvelle princesse de Galles, a réussi à naviguer dans la vie royale tandis que la duchesse de Sussex Meghan Markle se débattait.

Le correspondant royal de Vanity Fair a écrit un nouveau livre intitulé, “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown,” qui explore la vie de ceux qui dirigent maintenant la maison de Windsor. Dans ce document, elle détaille comment Kate a réussi à prospérer en tant que membre de la famille royale britannique tandis que Markle a finalement reculé avec son mari, le prince Harry, duc de Sussex.

“Se marier dans la famille royale peut sembler facile, cela peut ressembler à une vie merveilleuse de… personnel 24 heures sur 24”, a expliqué Nicholl à Fox News Digital. “La réalité est que c’est vraiment difficile. … Nous pouvons revenir sur [Diana]la princesse de Galles, [and] les luttes qu’elle a eues, l’isolement qu’elle a ressenti à un stade très précoce de son mariage avec le prince de Galles.”

“Et Sarah Ferguson – vous savez, je ne pense pas qu’elle soit jamais tombée amoureuse du prince Andrew, mais elle n’a jamais pu le voir”, a-t-elle déclaré. “Il était occupé par sa carrière royale. Elle a été laissée à la maison pendant de longues périodes, et finalement, le mariage a échoué. Quand vous regardez les histoires de réussite, vous regardez Sophie, la comtesse de Wessex, qui a eu un très mariage de longue durée avec le prince Edward.”

Kate, épouse du nouvel héritier du trône, le prince William, tous deux âgés de 40 ans, est l’aînée de trois enfants. Elle aurait été une fois moquée par certains dans les cercles royaux pour son éducation dans la classe moyenne. Son père, Michael, travaillait comme pilote tandis que sa mère, Carole, était hôtesse de l’air avant de lancer une entreprise de vente par correspondance vendant des articles de fête.

“J’ai eu une enfance très heureuse”, a-t-elle dit un jour. “C’était très amusant – j’ai beaucoup de chance de venir d’une famille très forte – mes parents nous étaient extrêmement dévoués.”

Les Middleton, originaires d’un quartier aisé du Berkshire, à l’ouest de Londres, ont déménagé en Jordanie lorsque la future princesse avait 2 ans à cause du travail de son père. Ils sont retournés en Angleterre en 1986. Kate a fréquenté l’exclusif Marlborough College, où elle était active dans le sport, notamment le hockey, le tennis et le netball.

En 2001, Kate a commencé à étudier l’histoire de l’art à l’Université de St. Andrews, où elle a rencontré William. Le couple était ami depuis plus d’un an. Alors qu’une romance s’épanouissait, le couple s’est séparé en 2007. William a reconnu plus tard que leur relation avait vacillé pendant plusieurs mois, affirmant qu’ils étaient tous les deux jeunes et essayaient de trouver leur chemin.

Il n’a pas fallu longtemps aux tabloïds britanniques pour cibler Kate. Elle était surnommée “Waity Katie”, suggérant qu’elle attendait que William propose. Selon des informations, le couple s’est remis ensemble en 2008. William a proposé à Kate en 2010 lors de vacances au Kenya. On pense que le palais n’a officiellement annoncé les fiançailles que quelques semaines plus tard. Ils ont dit “oui” en 2011 et sont maintenant parents de trois enfants.

La romance éclair du duc et de la duchesse de Sussex s’est déplacée à la vitesse de l’éclair par rapport au prince et à la princesse de Galles. L’ancienne actrice américaine de 41 ans a rencontré le prince britannique en 2016 après avoir été mise en place à un rendez-vous à l’aveugle. En 2017, Kensington Palace a confirmé les fiançailles du couple. Ils se sont mariés en 2018. Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme des intrusions des médias et des attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant en Californie avec leurs deux enfants.

“Je pense que vous vous tournez vers la nouvelle princesse de Galles parce qu’elle s’est mariée en tant que roturière et qu’elle est la première roturière depuis des centaines d’années à épouser un futur roi”, a expliqué Nicholl. “Et elle a fait un succès remarquable dans ce rôle. Je pense que la cour de 10 ans qu’elle et William ont eue a été vraiment cruciale pour son succès en tant que membre de la famille royale. William l’a dit au moment de leurs fiançailles, et cela avait été long fiançailles Cela a donné à Kate le temps de… vraiment comprendre à quoi ressemblerait la vie royale et en fait [decide] si c’était ce qu’elle voulait. Donc, je pense que cette cour de 10 ans était absolument fondamentale.”

“Cela leur a également permis d’avoir une base vraiment solide en tant que couple”, a poursuivi Nicholl. “Et bien sûr, cela lui a donné le temps de déterminer ce qu’elle allait faire lorsqu’elle deviendrait royale. Et, vous savez, je pense que c’est tout à l’honneur de Kate alors qu’elle entre dans ces très grandes chaussures à remplir en tant que princesse de Pays de Galles, que son plus grand succès a été de se tailler un rôle au sein de la famille royale pour créer sa propre identité. Et en fait, ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile. [to be] dans l’ombre de Diana, mais elle y est parvenue, je pense.”

Selon le site Web de la famille royale, Kate consacre son temps à plusieurs causes, notamment le soutien à la petite enfance, la santé mentale des enfants et les avantages de la pratique d’un sport. En tant que photographe, elle est la marraine de plusieurs organismes artistiques et est connue pour avoir partagé plusieurs de ses photos avec le public au fil des ans.

Aujourd’hui, Kate est reconnue comme une “royale fiable” qui soutient la monarchie sans scandale.

Pendant 11 ans sous le microscope royal, la princesse a largement évité les critiques en adoptant la maxime royale “ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer”.

Cela était évident l’année dernière lorsque la duchesse de Sussex a allégué dans une interview avec Oprah Winfrey que Kate l’avait fait pleurer lors d’un désaccord sur les robes de demoiselle d’honneur à l’approche du mariage des Sussex. La princesse et le palais répondirent par le silence.

Nicholl, qui a observé Kate pendant des années, a précédemment décrit la royale comme courageuse et sûre d’elle – une personne consciente de ses forces.

“Je pense que la monarchie est entre de bonnes mains”, a déclaré Nicholl.

Le roi Charles III a fait de Kate et William les nouveaux prince et princesse de Galles un jour après la mort de la reine Elizabeth II. Le monarque est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.