Kate Middleton a rendu hommage à la reine Elizabeth avec des ornements d’ours Paddington – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Richard Pohle/WPA Pool/Shutterstock

Ensemble à Noël en effet. Princesse Kate Middleton40 ans, s’est assuré que le regretté Reine Elizabeth IIdécédé le 8 septembre, était en esprit avec la famille royale lors de son concert de vacances le jeudi 15 décembre. Dans deux photos publiées par le prince et la princesse de Galles à Twitter le même jour, un arbre a été montré décoré de doux ornements d’ours Paddington pour Kate’s Chants royaux : ensemble à Noël spécial. Une troisième photo montrait le lieu emblématique du concert, l’abbaye de Westminster. “Se préparer à accueillir notre #EnsembleÀNoël invités, célébrant ceux qui se sont surpassés dans leurs communautés et rendant hommage à feu Sa Majesté la Reine », Kate et son mari Prince William40 ans, a légendé les photos.

Plus à propos Kate Middleton

Se préparer à accueillir notre #EnsembleÀNoël invités, célébrant ceux qui se sont surpassés dans leurs communautés et rendant hommage à feu Sa Majesté la Reine pic.twitter.com/AdEzxFxPfQ – Le prince et la princesse de Galles (@KensingtonRoyal) 15 décembre 2022

C’était un hommage juste et touchant. La défunte monarque et le personnage de livre pour enfants bien-aimé ont été étroitement liés au cours de sa vie. Lors de son concert historique du jubilé de platine en juin, elle a fait une apparition surprise réconfortante dans un sketch hilarant dans lequel elle s’est assise pour le thé avec Paddington et a révélé le contenu de son sac à main. “Joyeux Jubilé, madame”, a dit le petit ours pendant le sketch. “Et merci pour tout.” Après sa mort, les personnes en deuil auraient laissé des ours Paddington en peluche, qui ont ensuite été donnés aux enfants des hôpitaux environnants.

Des centaines des 2,7 millions de followers des couples royaux sur la plateforme se sont rendus dans la section des commentaires pour réagir au doux geste à la mémoire de Sa Majesté. “Une si merveilleuse et joyeuse célébration de Noël, des gens inspirants et bien sûr, en l’honneur de notre bien-aimée feu la reine Elizabeth”, a écrit l’un d’eux. “Une si belle touche d’avoir Paddington” inclus “”, a fait remarquer un autre. “La petite scène de feu Sa Majesté avec l’ours péruvien a apporté une telle joie, et continue de le faire. Un lien très doux et ‘merci’. J’espère que tous les participants à l’événement d’aujourd’hui passeront un bon moment.

D’autres ont noté la nature poignante du premier Noël après le décès de la reine Elizabeth à 96 ans, après 70 ans sur le trône. “Ce sera beau !” a réagi un follower. “J’ai adoré celui de l’année dernière et j’espère vraiment que cela restera une tradition royale. Je sais que ce sera poignant après le décès de la reine x beaucoup d’amour à vous tous x.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Lady Susan Hussey : 5 choses à savoir sur la marraine du prince William qui a démissionné après des accusations de racisme

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.