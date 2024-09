Kate Middleton a peur de l’avenir de la princesse Charlotte

Selon certaines informations, la princesse Charlotte risquerait de souffrir d’une « malédiction » majeure à l’avenir, et sa mère Kate Middleton met tout en œuvre pour tenter d’éviter cela.

Des informations à ce sujet ont été révélées par l’experte royale Jennie Bond.

Elle a donné son avis sur tout lors d’une de ses plus récentes interviews avec Le miroir.

Au cours de cette conversation, l’expert a révélé certaines des inquiétudes présumées de Kate et a admis : « William et Kate doivent être parfaitement conscients des problèmes liés à un remplacement royal. »

« Ils ont déjà montré qu’ils avaient une attitude différente et moderne dans l’éducation des enfants royaux et je suis sûr qu’ils feront tout pour que Charlotte et Louis se sentent aussi spéciaux, aimés et valorisés que George. »

« J’imagine qu’ils encourageront Louis à explorer la vie en dehors du giron royal… cela pourrait être l’armée, mais cela pourrait aussi être un travail dans le monde caritatif ou tout ce qu’il trouvera attrayant une fois ses études terminées. »

Elle a également ajouté : « Je suis sûre qu’ils l’encourageront à aller à l’université, qu’ils ont tous les deux appréciée et où, bien sûr, ils ont trouvé l’amour. »

« Et à partir de là, ils voudront qu’il trouve une vie qui ait du sens pour lui et qui soit appropriée pour le fils d’un futur roi. »

Avant de conclure, elle a également réfléchi à toutes les mesures prises jusqu’à présent et a admis : « Ils essaieront de faire en sorte qu’il ait le sentiment de vivre une vie de valeur, quelle que soit sa place dans la ligne de succession et cela impliquera probablement un service d’une certaine sorte, car ils ont souligné dès le début qu’ils voulaient que leurs enfants comprennent qu’avoir de l’empathie pour les autres n’est pas seulement une gentillesse, mais aussi une récompense. »