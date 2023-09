Kate Middleton a mis la réconciliation avec le prince Harry « incroyablement déloyal » et Meghan Markle « sur la glace » : experts

Le fossé entre le prince Harry et Meghan Markle et le prince William et la princesse Kate Middleton pourrait ne jamais se combler, selon de nouvelles affirmations. Cependant, des experts royaux ont déclaré à Fox News Digital que ce n’était peut-être pas exactement le cas et qu’au lieu de cela, une réconciliation avait simplement été mise « sur la glace ».

La journaliste britannique Jennie Bond a déclaré à OK ! Magazine cette semaine, Middleton a été tellement « blessée et insultée » par les actions de Harry et Markle depuis qu’elle a quitté la famille royale qu’elle aurait « fermé son esprit » à une réconciliation.

Bond a déclaré: « Quand vous venez d’une famille heureuse et unie – comme le fait Catherine – il est incroyablement difficile de comprendre comment les gens peuvent s’éloigner. »

Elle a poursuivi : « Je pense qu’elle croyait que le fossé pouvait être réparé et, après les funérailles du prince Philip, nous l’avons vue parler avec Harry et évidemment encourager William à faire de même. Mais nous savons maintenant que cela n’a pas fonctionné. »

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE BLAQUÉS PAR KELLY OSBOURNE POUR « GÉNÉRER » ET PRENDRE LA « ROUTE DES VICTIME »

Bond a poursuivi son affirmation en disant : « En fait, William et Harry ont eu une violente dispute juste après les funérailles. Il arrive un moment où il faut accepter que les familles heureuses ne sont pas un jeu auquel tout le monde peut jouer. »

Le grand-père des princes William et Harry, le prince Philip, est décédé en avril 2021. Harry et Markle s’étaient retirés de la famille royale en 2020 et ont ensuite déménagé en Californie.

L’experte royale Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne pensait pas que la porte à la réparation de la relation entre les « Fab Four » était entièrement fermée.

« Cela va à l’encontre de tout ce que je sais sur Catherine. Elle n’est ni froide ni dure. C’est une personne gentille », a déclaré Felton. « Elle se soucie profondément d’Harry et de sa famille en général. Ils sont tous blessés, mais elle sait qu’ils font partie de la famille. »

LE PRINCE WILLIAM ET KATE SE SAUVENT PENDANT QUE LE ROI CHARLES FAIT LA FÊTE AVEC Mick JAGGER : PHOTOS

« Personne n’a fermé son esprit à la réconciliation, ils l’ont simplement mise sur la glace », a-t-elle poursuivi. « Il semble que tout le monde a arrêté de pousser, et ils donnent juste un peu d’espace à la fracture. Je ne pense pas que vous puissiez mesurer ces choses. C’était une unité qui s’est divisée en deux camps en conflit. Tout le monde est blessé. Tout le monde a blessé. tout le monde. »

Christopher Andersen, auteur de « The King », a déclaré à Fox News Digital que le prince et la princesse de Galles se concentraient sur leurs devoirs royaux.

« Ils n’ont ni le temps ni l’énergie à perdre pour essayer de ramener Harry dans le giron royal », a-t-il déclaré.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que Middleton continue à jouer le rôle d’intermédiaire pour la paix.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« L’époque où Kate était un intermédiaire dans ce scénario frère contre frère est révolue. Le prince et la princesse de Galles ne font donc que persévérer », a déclaré Andersen.

Il a ajouté : « Cela dit, Kate, qui a prouvé à maintes reprises qu’elle était le membre le plus solide, le plus fiable et le plus résilient de la famille royale, n’a pas complètement tourné le dos à Harry. Elle n’est tout simplement pas aussi mesquine, fragile ou vindicative. comme tout le monde autour d’elle. »

Helena Chard, animatrice royale et photographe royale, a convenu que Kate et William avaient bien plus à craindre que leur lien tendu.

« Kate et William se rendent compte qu’ils ne peuvent pas perdre de temps et trop réfléchir à la rupture de leur relation. Ils doivent se concentrer sur leur famille et leur service au souverain et au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth », a déclaré Chard à Fox News Digital.

Meghan Markle et Kate Middleton ont invoqué la princesse Diana comme épouses, mais sa vie comporte des avertissements : expert

Chard pensait que la tante de William et Harry, Anne, la princesse royale, ou peut-être le frère de leur mère, Charles Spencer, 9e comte Spencer, pourraient aider leur relation, « mais le temps sera le plus grand guérisseur ».

Les experts pensent également que la possibilité d’une réconciliation reste lointaine à cause des commentaires de Harry sur son frère et sa belle-sœur dans ses mémoires « Spare ».

« Quand vous pensez aux révélations personnelles – et je pense que vous pouvez les appeler des remarques sarcastiques faites à propos de Kate dans « Spare » – Harry a enfreint la seule règle, à savoir garder le silence sur les questions familiales », a déclaré l’expert royal Katie Nicholl au Sun en dernier lieu. semaine.

« Je ne pense pas que Kate soit en colère », a-t-elle poursuivi. « Je pense qu’il s’agit plutôt d’un sentiment de déception, de déception et de douleur de savoir qu’elle n’avait pas le droit de répondre – et Harry savait très bien qu’elle n’avait pas le droit de répondre. »

« Elle a essayé de remettre les frères sur pied d’égalité, et le fait que Kate soit entraînée dans cette saga sale était bouleversant pour elle et a certainement rendu William furieux », a déclaré Nicholl au média.

LE GHOSTWRITER DU PRINCE HARRY DIT QUE ROYAL VOULAIT ‘RECHANGE’ POUR ÊTRE ‘RÉFUTATION À CHAQUE MENSONGE’ PUBLIÉ À PROPOS DE LUI

Andersen s’attend à ce que le fossé se creuse et reste peut-être permanent si, comme il le prédit, Markle publie ses propres mémoires.

« Cela sera presque certainement rempli de nouvelles révélations explosives sur la famille royale, et il est difficile d’imaginer que Kate en sortirait indemne. Peut-être que ce serait le coup final qui pousserait Kate à bout – la seule chose qui la pousserait à finalement claquer cela. porte fermée pour toujours. Nous devrons voir comment le drame continue de se dérouler », a-t-il déclaré.

Chard a noté que « Harry a blessé Kate bien plus que Meghan » à long terme et que les beaux-frères et sœurs entretenaient de bonnes relations.

« La dynamique a changé peu de temps après l’arrivée de Meghan[ed] sur les lieux », a déclaré Chard, ajoutant : « Kate est extrêmement déçue par Harry. »

KATE MIDDLETON NE FAIT PAS D’APPELS DE FIN DE NUIT AU PRINCE HARRY, LES EXPERTS DISENT : ELLE A LANCÉ SES MAINS

Kinsey Schofield, animatrice du podcast « To Di For Daily », suggère une méthode pour guérir la situation.

« La princesse de Galles accueillerait volontiers le retour du prince Harry… s’il était célibataire. Mais je ne vois pas un monde où l’influence de Meghan ne soit pas considérée comme une influence toxique qui amplifie le manque de jugement de Harry », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. .

Elle a poursuivi : « Ils ont prouvé… sous la forme de télé-réalité, de livres et de podcasts… qu’on ne peut pas leur faire confiance et qu’il y a une amertume ou une vengeance au cœur de tout ce qu’ils poursuivent. »

Schofield a cité « Spare », leurs docuseries Netflix, leur interview de 2021 avec Oprah Winfrey et le podcast Spotify de Markle comme des médias où tous deux ont exprimé leur aversion pour certains aspects de la famille royale mais semblent continuer à récolter les bénéfices de la publicité en s’exprimant.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Le puits est à court de révélations royales, et puisque les deux attirent tant de nourriture pour les tabloïds… avec un manque de lien avec la famille royale… il est évident que toute l’attention se tournerait vers Harry et Meghan et l’état de leur relation », « , a-t-elle suggéré.

Elle a ajouté : « La famille d’Harry reconnaît que les Sussex n’ont pas la bonne éthique de travail ni les objectifs requis pour suivre les membres supérieurs de la famille royale. Ils se sont également révélés incroyablement déloyaux. »

« Harry et Meghan semblent plus que disposés à participer à cette culture d’annulation des bavardages tout en prêchant de ne pas juger les gens sur leur passé depuis la scène des Invictus Games. »

Lors de la cérémonie de clôture des Invictus Games de cette année, créés par le prince Harry, le Telegraph a rapporté qu’il avait prononcé un discours qui parlait de ne pas être jugé sur la douleur passée.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON « REDOUTENT » LA VISITE DU PRINCE HARRY AU ROYAUME-UNI, « N’ONT AUCUNE DÉSIR » DE RENCONTRER ROYAL : EXPERT

Markle a rejoint son mari pour l’événement et les deux ont célébré son 39e anniversaire pendant les jeux avec un PDA.

Avant les Jeux Invictus, le prince Harry s’est arrêté au Royaume-Uni la veille du premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II pour soutenir l’association caritative britannique WellChild, qui célèbre les réalisations de jeunes gravement malades.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À l’époque, Schofield avait déclaré à Fox News Digital : « Je soupçonne que le prince William redoute l’arrivée du prince Harry. Surtout quand on s’attend à ce que William et Catherine reconnaissent publiquement l’anniversaire du décès de la défunte reine. »

Le prince Harry n’a pas semblé croiser la route de sa famille, bien qu’il ait visité le lieu de sépulture de sa grand-mère à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, selon un rapport de People.