KATE Middleton a déclaré à ses amis qu’il « n’était pas trop tard » pour « ramener Harry et Meghan dans le giron » avant leur entretien explosif avec Oprah, a affirmé un expert.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, avec la reine, aurait espéré que les «membres très aimés de The Firm» reviendraient avant la diffusion de l’interview.

Avant l’interview explosive, Kate avait espéré que les Sussex reviendraient dans The Firm Crédit : PA

Harry et Meghan ont largué un certain nombre de «bombes de vérité» dans l’interview d’Oprah Crédit : Reuters

Camilla Tominey a déclaré au magazine Stella: « J’ai été informée de manière fiable qu’elle disait même à ses amis avant l’interview d’Oprah qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour » les ramener « .

La commentatrice royale a ajouté qu’on lui avait dit que « l’instinct naturel de Kate est d’essayer d’arranger les choses ».

Dans l’interview d’Oprah, Meghan, 39 ans, a accusé un membre de la famille royale anonyme d’avoir soulevé des « préoccupations » concernant la « couleur de la peau » d’elle et des enfants de Harry.

Elle a également affirmé que Kate l’avait fait pleurer à l’approche de son mariage dans une série de « bombes de vérité ».

On prétend que Kate pensait qu’il n’était « pas trop tard pour les retirer » Crédit : Getty

Mais plus récemment, Kate a endossé le rôle de « pacificateur » entre les frères Prince William et Prince Harry, selon son oncle Gary Goldsmith.

La duchesse est décrite comme un « arbitre brillant » par Goldsmith, 56 ans, qui est le frère de la mère de Kate, Carole Middelton, et fait tout ce qu’elle peut pour mettre fin à la querelle entre les frères.

L’agent de recrutement basé à Ibiza se dit « étonné » par les remarques cinglantes que le duc de Sussex a faites à propos de la famille royale depuis son déménagement aux États-Unis.

La duchesse de Cambridge a été décrite comme le « pacificateur » de la famille Crédit : PA

S’adressant à Closer, il a déclaré: «Si Harry ne maîtrise pas et n’arrête pas cet épisode complaisant, il n’y aura bientôt plus de terrain d’entente ou de relation à reconstruire.

« Mais si quelqu’un peut apporter la paix à la famille royale, Kate le peut. Kate est une brillante arbitre et pacificatrice.

« Chaque os de son corps sert à se faire des amis et à faire de son mieux… elle essaie de servir de médiateur. »

Cela vient après l’annonce que le prince William est « préoccupé » par le fait que son frère aille trop loin avec ses « bombes de vérité ».

Le duc de Cambridge craindrait que son jeune frère ne nuise davantage à ses relations avec la famille royale.

Et un ami a déclaré au Mail on Sunday que William était à la fois déçu et « très préoccupé » par la dernière bordée de Harry dans une autre production d’Oprah.

La source a déclaré que les proches d’Harry étaient « préoccupés » par ce qu’il pourrait dire lors de futures interviews.