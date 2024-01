Kate Middleton a caché à ses proches une « opération abdominale planifiée »

Famille royale





Le palais de Kensington a décrit la récente opération abdominale de Kate Middleton comme étant « planifiée », mais même les proches de la princesse de Galles n’en avaient aucune idée.

Les gens ont signalé Mercredi, “rien n’indiquait que quelque chose n’allait pas” avec Middleton, 42 ans, avant son hospitalisation le 16 janvier, des sources affirmant que la nouvelle “avait été une surprise” pour les amis de la famille ainsi que pour les personnes qui “travaillaient en étroite collaboration”. avec la famille royale.

La princesse a été vue pour la dernière fois en public le 25 décembre lorsqu’elle et son mari, le prince William, ont emmené leurs trois enfants, Prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, à un service religieux de Noël.

Kate Middleton aurait caché à ses proches son « projet d’opération abdominale ». MÉGA

La princesse de Galles a été vue pour la dernière fois en public à Noël, alors qu’elle et sa famille se rendaient à un service religieux. Zak Hussein / SplashNews.com

Cependant, le magazine a rapporté que Middleton semblait aller bien le 9 janvier, lorsqu’elle a célébré son anniversaire en privé avec sa famille à Adelaide Cottage à Windsor, en Angleterre.

À peine une semaine plus tard, le palais annonçait au monde que la future reine avait discrètement subi une opération « réussie » – qui, selon Page Six, était « majeure » mais sans rapport avec le cancer – et qu’elle resterait à la London Clinic pendant 10 à 14 jours. “avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence.”

Plus de couverture royale à ne pas manquer :

Le palais de Kensington a également déclaré qu’il était « peu probable que Middleton reprenne ses fonctions publiques avant Pâques », mais a refusé de divulguer plus d’informations par respect pour sa vie privée.

L’hospitalisation de Middleton « a été une surprise » pour ses amis et son personnel, a rapporté People. Getty Images

Les parents de la royale, Michael et Carole, l’aideront à récupérer. Getty Images

“Elle est entre de bonnes mains et bénéficiera de beaucoup de soins et de soutien à la maison”, a déclaré une source proche de la maison royale à People, soulignant que les parents de la princesse, Michael Middleton et Carole Middleton, “seront d’une présence rassurante lorsqu’elle partira”. retourner à Windsor pour récupérer.

Un initié royal avait précédemment déclaré à Page Six que William, 41 ans, reporterait également ses apparitions officielles afin de prendre soin de sa femme et de leurs enfants.

Le prince de Galles, 41 ans, a été photographié en train de rendre visite à Kate à l’hôpital le 18 janvier.

Le prince William a été photographié rendant visite à sa femme à la London Clinic. Miroirpix / MÉGA

Kate devrait rester hospitalisée pendant 10 à 14 jours. ZUMAPRESS.com

L’ancienne duchesse de Cambridge n’est pas le seul membre haut placé de la famille royale actuellement en lice pour le décompte.

Moins de deux heures après que l’hospitalisation de Kate ait fait la une des journaux, le palais de Buckingham a révélé que le roi Charles III allait subir une « procédure corrective » pour une hypertrophie de la prostate, l’obligeant également à retarder ses engagements publics « pour une courte période ».

Le palais de Kensington n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six sur le rapport de People.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo