Kate McKinnon révèle pourquoi elle a quitté ‘SNL’: ‘Tout ce que j’ai toujours voulu faire’

Kate McKinnon a expliqué sa décision de quitter “Saturday Night Live” après une décennie à jouer dans l’émission.

McKinnon a révélé que la décision n’était pas facile et a pris “très longtemps” lors d’une interview la semaine dernière sur “Live with Kelly and Ryan”.

“J’y ai pensé pendant très longtemps, et c’était très, très dur”, a déclaré l’humoriste.

“Tout ce que j’ai toujours voulu faire de toute ma vie, c’est être sur ‘Saturday Night Live’. Donc, je l’ai fait, j’ai adoré, j’ai eu la meilleure décennie, et puis j’étais comme, mon corps était fatigué, et j’ai senti qu’il était temps.”

La star de “Ghostbusters” a également révélé comment elle prévoyait de passer ses futurs samedis soirs.

“Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je peux encore regarder la série parce que c’est trop emo parce que tout le monde me manque tellement”, a déclaré McKinnon lors de l’interview.

“C’est ma famille. C’est trop emo. Donc, je pense que je vais juste enregistrer ‘The Bachelorette’ et le regarder.”

McKinnon a rejoint le casting de “SNL” en 2012 et détient le record de l’acteur féminin le plus ancien de l’émission de sketchs de variétés.

Elle a remporté neuf nominations aux Emmy Awards pour son travail dans la série, la plus récente étant cette année. Plus récemment, elle a été nominée pour l’actrice de soutien dans une série comique pour les prochains Emmy Awards.

La remise des prix sera diffusée en septembre.

McKinnon n’était pas le seul à quitter “Saturday Night Live” à la fin de la saison dernière.

Pete Davidson, Aidy Bryant et Kyle Mooney ne reviendront pas non plus pour la saison 48.