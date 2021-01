« Saturday Night Live » est de retour avec son premier épisode de 2021 pour rappeler à tous à quel point les 30 premiers jours de l’année ont été chaotiques.

Kate McKinnon a lancé le sketch d’ouverture de la série comique avec un segment intitulé « What Still Works? » dans laquelle elle a interviewé la représentante américaine Marjorie Taylor Greene (Cecily Strong), Derrick Boner (Pete Davidson), OJ Simpson (Kenan Thompson), Jack Dorsey (Alex Moffat), Mark Zuckerberg (Mikey Day) et Tom Brady (John Krasinski) à récapitulez tout va bien, ou plutôt, mal en Amérique en ce moment.

« C’est une nouvelle année et nous avons un nouveau président, donc certaines choses devraient fonctionner, mais est-ce que c’est le cas? » McKinnon a demandé au public avant d’inviter son premier invité Greene, « qui a fait la promotion des théories du complot de QAnon » pour parler de leur premier sujet: le gouvernement.

Greene de Strong a énuméré toutes les choses qu’elle croyait être un « canular » qui comprenait, mais sans s’y limiter, la fusillade de l’école Parkland et les attaques du 11 septembre. Elle pense également que les incendies de forêt en Californie ont été causés par des «lasers spatiaux juifs».

« Donc, le gouvernement ne fonctionne pas », a déclaré McKinnon.

Vient ensuite le nouvel actionnaire majoritaire de GameStop, Boner, dont le nom de famille n’est même pas Boner (c’est Evans). Il voulait que son nom de famille soit Boner, pour que McKinnon puisse dire « boner ».

«J’ai mis tout mon argent dans GameStop et je ne peux pas perdre», a déclaré Evans Boner, euh, Evans à McKinnon, qui a essayé de lui expliquer comment la bourse fonctionne réellement et que les cours des actions de GameStop ne reflètent pas le type d’entreprise. GameStop a fait. En conclusion, la bourse ne fonctionne pas non plus.

Cela s’est poursuivi avec les PDG de Twitter et Facebook, Dorsey et Zuckerberg, qui ont dû «suspendre les comptes de nombreux conservateurs de premier plan qui répandent des mensonges et incitent à la violence».

Dorsey de Moffat et Zuckerberg de Day ont déclaré que cela poussait les extrémistes clandestins dans «des applications plus sombres et plus effrayantes où leur illusion et leur soif de sang pourraient se déchaîner».

« Fondamentalement, Facebook fonctionne toujours. Non seulement il aide les gens à former des communautés en ligne, mais il aide les gens à se rencontrer et à se connecter dans la vraie vie. Par exemple, au Capitole », a déclaré Zuckerberg de Day en riant.

Ensuite, il y a eu Simpson de Thompson, qui a reçu le vaccin COVID-19 avant les enseignants et de nombreux Américains souffrant de problèmes de santé sous-jacents, ce qui a conduit McKinnon à conclure que le déploiement du vaccin ne fonctionne pas non plus.

McKinnon avait presque de l’espoir avec Brady de Krasinski, qui semblait toujours travailler jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il est un «gars bizarre de Trump».

«Je suis Kate McKinnon en tant que moi-même, je perds lentement la tête avec vous tous. Restez fort. Ou faible, faible est aussi une excellente option», conclut McKinnon.