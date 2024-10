Kate McKinnon est maintenant agricultrice, menuisière et auteur de livres pour enfants

Où est allée Kate McKinnon après Saturday Night Live ? Les bois !

Samedi soir en direct star et « Weird Barbie » elle-même, Kate McKinnon, a écrit un roman policier pour niveau intermédiaire appelé L’école d’étiquette Millicent Quibb pour les jeunes filles de la science folle. Le livre parle de trois sœurs bizarres et d’un savant fou qui doivent sauver leur ville de dangers mystérieux et cachés. Cela semble être exactement le genre de livre vers lequel mon étrange petit rat de bibliothèque aurait été attiré en grandissant à la Foire du livre Scholastic. Kate McKinnon interprète le livre audio aux côtés de sa sœur et a fait la tournée de la presse, nous donnant beaucoup de petits extraits amusants et nous rattrapant sur sa vie après. Samedi soir en direct.

Par exemple, elle discute être menuisier et cultiver des tomates au Drew Barrymore Show. «J’ai quitté SNL et le lendemain, je me suis dit: Je suis agriculteur, je suis menuisier. J’ai donc déménagé dans les bois et maintenant je suis agricultrice et charpentière, je cultive ma propre nourriture et je ne fais que construire des trucs », explique-t-elle. Kate dit qu’elle s’est habituée à être sur SNL et à la visibilité qui en découle, mais « j’avais aussi ce désir croissant d’être vraiment fermier. Et puis au bout d’un moment, je me suis dit… J’ai fait pousser une tomate ! Oui, je vais bien. Je vais bien. Et je veux que tu fasses aussi pousser une tomate. Et vous le pouvez.

Kate se livre également à l’activité préférée de Drew, qui est le contact physique, alors qu’elle tend la main pour la tenir et que Drew lui caresse la main. J’apprécie qu’il semble que Drew ait été fidèle à sa parole et attend que ses invités prennent contact maintenant.

Kate est également très mignonne avec le chien sur le plateau et répond avec enthousiasme aux questions rapides de Leslie Jones :

Kate McKinnon a également parlé à Jimmy Fallon de sa nouvelle vie dans les bois, partageant que sa maison a devenu accidentellement une destination de vacances familiale pour les oies. Elle dit également qu’elle a grandi en s’intéressant beaucoup à la science et qu’elle se qualifiait de idiote, ce que j’ai trouvé plutôt attachant.

Kate aussi a rendu visite au spectacle de Kelly Clarksonet sans même essayer, » a fait cracher un peu Kelly après avoir réagi à une insinuation accidentelle d’une manière subtilement séduisante. (La réaction de Kelly est extrêmement pertinente et, désolé Kells, pas vraiment convaincante.) Kate a parlé à Kelly de la culture du maïs, des pommes de terre et de la pastèque.

Kate McKinnon espère que ce livre aidera les « enfants bizarres » à se sentir moins seuls. Et j’ai l’impression que ce livre peut y parvenir de deux manières : premièrement, en étant la représentation étrange des enfants dont nous avons tous besoin, mais aussi parce que les enfants sont intelligents et ont accès à Internet. Certains enfants vont adorer ces livres et rechercher leur nouvel auteur préféré, et voir qu’elle n’est pas seulement une ancienne enfant bizarre adulte qui s’épanouit, mais aussi une lesbienne ouverte et fière, et pour un petit enfant bizarre, cela va tout faire. la différence. Dans ses interviews, elle raconte à quel point elle était la plus excentrique de sa classe, portant un costume de Peter Pan à l’école, créant le Honeysuckle Eaters Club avec ses camarades inadaptés, et elle espère que les lecteurs pourront prendre à cœur le message du livre. : ta bizarrerie est ton super pouvoir.

Plus d’actualités étranges sur la culture pop queer :

+ Regardez Aubrey Plaza traiter un match de salope, poignarder une bûche et bien plus encore avec le casting de Agatha tout au long dans ce vidéo ASMR hilarante et déjantée

+ Voici un aperçu de Real Housewife Jenna Lyons raconte son coming-out

+ Désolé pour Lady Gaga mais je savais que nous n’en avions pas besoin d’un autre Joker film et le box-office prouve que c’est vrai

+ Voici un aperçu de artistes reprenant les chansons de Chappell Roanvous êtes les bienvenus

+ Le frère de Madonna est malheureusement décédé, et elle lui a posté un joli hommage

+ Si Coup de coeur obtient une quatrième saison, le créateur espère explorer l’asexualité de Tori

+ Et en attendant, vous pouvez découvrir de nouveaux Coup de coeur mises à jour des webcomics

+ Chaka Khan sait que « I’m Every Woman » est devenu un hymne gay et « aime tout le monde »

+ Le personnage d’Ariana Debose dans Maison du butin n’explore pas sa sexualité à l’écran mais il y a des vibrations ; elle dit qu’elle aime ça chez elle parce que « on ne devrait pas s’attendre à ce que vous marchiez dans une pièce et criiez d’abord votre sexualité »

+ Le dramaturge trans Riley Elton McCarthy parle de leur pièce I’m Going to Eat You Alive ! à propos d’un géologue trans affligé de pica lors d’un roadtrip, de leur frère trans et de leur ex