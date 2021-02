Kate McKinnon abandonne la série Elizabeth Holmes The Dropout

Nous aurions vraiment dû voir cela venir basé sur le titre seul.

Kate McKinnon a abandonné Le décrochage, la série Hulu sur le fondateur déshonoré de Theranos Elizabeth Holmes. Le Saturday Night Live Le comédien devait jouer et produire la série lors de son annonce en avril 2019, et Hulu l’avait commandée directement en série.

À présent, Le Hollywood Reporter rapporte que la série se poursuit toujours, mais que le rôle principal sera refondu.

Le décrochage est basé sur le podcast ABC News du même nom et suivra l’ascension et la chute de Holmes, une blonde à la voix profonde et aimant le col roulé et sa start-up biotechnologique Theranos, la machine de test sanguin qui n’a pas fonctionné, malgré Holmes ayant collecté des centaines de millions de dollars pour cela.

Servant de EP aux côtés de McKinnon était correspondant d’ABC News et animateur de podcast Rebecca Jarvis. Producteurs de podcasts Taylor Dunn et Victoria Thompson produira également.