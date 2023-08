Kate Markgraf absente en tant que directrice générale de l’USWNT, selon les sources

Doug McIntyre Journaliste de football

Un jour après la séparation de l’entraîneur de l’équipe de football américain et de l’équipe féminine de la Coupe du monde, Vlatko Andonovski, des sources ont confirmé à FOX Sports que Kate Markgraf ne continuerait pas en tant que directrice générale de l’USWNT.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Jeff Kassouf de The Equalizer.

Contrairement au départ d’Andonovski, la sortie de Markgraf n’est pas liée à la piètre performance des Américaines à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, où les États-Unis ont été éliminées par la Suède en huitièmes de finale. huit tournois de tous les temps.

Markgraf, 46 ans, qui a été nommé en 2019 premier directeur général de l’histoire du programme peu de temps après que les États-Unis ont remporté leur deuxième Coupe du monde consécutive, a décidé de ne pas signer de prolongation de contrat avant le tournoi, qui se termine par la finale de dimanche entre l’Angleterre et L’Espagne (la couverture commence à 5 h HE avec le coup d’envoi à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), a commencé le mois dernier. Son contrat actuel expire ce mois-ci.

En tant que joueur, Markgraf (né Sobrero) a fait plus de 200 apparitions en tant que défenseur de l’USWNT. Elle a disputé trois Coupes du monde et a fait partie de l’équipe emblématique de 1999 qui a remporté le titre à domicile. Elle est également deux fois médaillée d’or olympique, ayant été membre des équipes américaines triomphantes aux Jeux d’été de 2004 et 2008.

Markgraf a eu moins de succès dans le rôle de directeur général de l’USWNT. Andonovski était sa recrue – une personne bien accueillie à l’époque qui n’a néanmoins pas tenu sa promesse. Les États-Unis ont terminé un troisième décevant sous Andonovski aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. L’équipe était édentée à la Coupe du monde 2023, n’ayant réussi qu’un seul but lors de ses trois derniers matchs Down Under.

Le nom de Markgraf était visiblement absent de l’annonce par US Soccer de la démission d’Andonovski, le premier signe qu’elle pourrait ne pas être de retour en tant que directrice générale. Il n’est pas clair si le rôle de GM continuera du tout pour l’USWNT; l’ancien directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Brian McBride, n’a pas été retenu après l’expiration de son contrat en janvier et n’a pas été remplacé. Un porte-parole de US Soccer n’a pas voulu commenter spécifiquement la position de GM féminin lorsqu’il a été contacté vendredi, disant seulement que « toutes les choses sont prises en compte et évaluées dans le cadre du processus d’examen après la Coupe du monde ».

L’avenir du poste sera déterminé lors du processus d’examen du directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, après la Coupe du monde, a déclaré un porte-parole de l’US Soccer à FOX Sports.

Avec Markgraf absent, la tâche de trouver un remplaçant pour Andonovski incombera à Crocker, qui a été embauché en avril pour superviser les programmes des équipes nationales masculines, féminines et juniors de la fédération.

« Notre engagement envers l’excellence reste inébranlable », a déclaré Crocker dans un communiqué jeudi, ajoutant que la fédération avait mis en place un plan qui « jettera les bases pour que notre équipe nationale féminine atteigne de plus hauts sommets dans les années à venir ».

Reste à savoir si ce plan implique l’embauche de quelqu’un pour remplacer Markgraf en tant que directeur général.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports.