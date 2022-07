Kate Mara est enceinte et annonce qu’elle attend un deuxième enfant avec son mari Jamie Bell dans un doux partage social

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Mara a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec son mari Jamie Bell dimanche après-midi dans une subtile, mais doux post Instagram.

“Nous sommes trois sur cette photo”, a écrit l’actrice de 39 ans en légende d’une photo du couple prise lors d’une soirée à Londres.

Mara a utilisé une image du dîner du président BFI attribuant des bourses BFI aux producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson au Claridge’s le 28 juin 2022 à Londres, en Angleterre.

Elle a tagué un compte Jamie Bell qui comptait 5 000 abonnés, aucun message, et a suivi le meilleur ami de Bell, Max Minghella.

Mara et Bell ont accueilli leur premier enfant en mai 2019, mais n’ont pas encore révélé publiquement le nom de leur fille.

Un grand nombre de leurs amis hollywoodiens les ont félicités pour cette annonce discrète.

“Awwww félicitations mes amours !!!!”, a écrit Jenna Dewan, tandis que Michael B. Jordan a ajouté une foule d’emojis vedettes.

Octavia Spencer, Michael Pena, Andrew Rannells et Lara Worthington ont tous envoyé des vœux chaleureux au couple.

“Les chats sortent du sac”, a écrit le célèbre créateur de mode Johnny Wujek. “Johnny est redevenu un parrain féerique. J’ai hâte. Félicitations mes amours.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur le tournage du film Marvel Cinematic Universe, “Fantastic Four”, en 2014, où elle a joué le rôle de Sue Storm / The Invisible Woman pendant qu’il jouait The Thing.

Leur relation est restée la plupart du temps silencieuse jusqu’à ce qu’ils soient vus ensemble au gala du MET en 2015.

Mara, l’arrière-petite-fille des fondateurs des Giants de New York et des Steelers de Pittsburgh, a annoncé leurs fiançailles en janvier 2017 dans un tweet montrant l’équipement de football des deux équipes.

Des mois plus tard, le couple notoirement privé s’est marié à Los Angeles. Ils ont chacun posté la même photo en ligne pour marquer leurs noces de juillet, et Bell est allé avec la légende, “Moi et Mme B.”

Bell a été brièvement marié à Evan Rachel Wood de 2012 à 2014. Ils partagent un fils de 8 ans, Jack Matfin Bell.