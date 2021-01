Kate Mara a révélé qu’elle devait avertir ses parents des scènes de sexe gênantes qu’elle interprète dans sa nouvelle émission de télévision – et il ne leur restait que 10 minutes à regarder par épisode après avoir sauté les séquences X-Rated.

La star hollywoodienne de 37 ans incarne une enseignante nommée Claire Wilson dans le nouveau drame A Teacher – qui commence à être diffusé sur la BBC ce soir.

Son personnage est vu en train de séduire une élève adolescente – avec des scènes inconfortables montrant un adulte au pouvoir profitant d’une jeunesse impressionnable.

Kate a expliqué que mélanger des histoires controversées avec des scènes intimes la mettait plus mal à l’aise que d’habitude lors de l’exécution de scènes de sexe – un sentiment partagé par ses parents.







(Image: FX)



L’actrice a déclaré au Sun dimanche: «Mes parents veulent être solidaires et regarder. Je leur ai juste dit qu’ils allaient devoir avancer rapidement dans certaines choses. Cela élimine une grande partie du spectacle.

«Quand je les ai appelés pour leur demander ce qu’ils pensaient, ils ont dit des choses comme:« Ouais, nous n’avons eu qu’à avancer quatre fois ce soir ». Cela laisse probablement dix minutes de l’épisode. »

S’attaquer à des sujets difficiles a rendu A Teacher plus difficile à filmer – mais elle espère soulever des questions importantes à travers la série.







(Image: Getty Images pour Grand Marnier)



Elle a expliqué: «Certaines personnes vont certainement se sentir mal à l’aise de regarder. Ce n’est pas quelque chose que nous avons pensé que ce serait une montre super facile.

«Confortable n’est pas le mot que nous recherchions. Je ne pense pas que vous voyez normalement l’histoire racontée de ce point de vue. Le fait que ce soit une femme qui abuse et soit la toiletteuse et toutes ces choses est également quelque chose dont on parle rarement.

Kate joue aux côtés de l’acteur de Jurassic World, 25 ans, Nick Robinson, qui incarne sa victime de 17 ans, Eric Walker.

Alors que son mari à l’écran est joué par Ashley Zukerman, 37 ans, qui joue un musicien nommé Matt Mitchell.

La série en 10 parties – qui est basée sur un film de 2013 du même nom – a déjà été diffusée aux États-Unis où elle a été saluée pour aborder des sujets inconfortables, mais critiquée pour avoir «simplifié» le contenu.

Un enseignant est diffusé sur BBC Two dimanche soir à 22 heures.