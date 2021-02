Ils disent que les chiens sont les meilleures personnes, il y a donc toutes les chances que les chiens Frankie et Django savaient exactement pourquoi ils étaient au Iona College de Brisbane lundi – avec des centaines d’amis au cœur brisé et la famille d’un couple enceinte qui ont été frappés et tués dans une horreur Australia Day crash.

Kate Leadbetter, 31 ans, Matt Field, 37 ans, et leur fils à naître, Miles, ont été accueillis lors d’une cérémonie privée dans l’ancienne école de M. Field deux semaines après avoir été fauchés et tués par un adolescent qui aurait pris de la drogue et conduisant une voiture volée. tout en promenant leurs deux tout en promenant leurs chiens bien-aimés à Alexandra Hills, Brisbane.

Frankie, qui a disparu après l’accident et n’a été retrouvée qu’à midi le lendemain, souffre de la maladie d’Addison et nécessite des médicaments quotidiens.

Les deux chiens bien-aimés du couple ont assisté aux funérailles et semblaient perdus alors que la famille faisait ses adieux

Kate Leadbetter, 31 ans, et son petit ami Matthew Field, 37 ans, sont décédés après avoir été prétendument frappés par un adolescent à Alexandra Hills le soir de l’Australia Day.

Les chiens semblaient confus et regardaient les corbillards transportant Mme Leadbetter et Mme Field partir.

Des personnes en deuil vêtues de couleurs vives et de motifs floraux, tandis qu’un groupe de jeunes hommes en uniformes du Iona College bordaient les rues alors que les cercueils du jeune couple étaient amenés.

La grande foule s’est rassemblée à l’extérieur sur le terrain de l’école avant de déménager pour le service.

La police du Queensland a déclaré que la famille, qui ne souhaite pas être nommée, « exprime sa gratitude à la communauté pour le soutien qu’elle a montré pendant cette période incroyablement difficile ».

«Les deux familles comprennent que la communauté suscitera un grand intérêt», a déclaré un porte-parole de la police du Queensland.

Mme Leadbetter et M. Field (photo) se fréquentaient depuis plus de quatre ans et attendaient leur premier enfant

«Ils souhaitent que leur vie privée soit respectée afin que tous les participants (y compris les enfants d’âge scolaire) puissent dire au revoir et faire leur deuil en privé».

Les familles de Mme Leadbetter et de M. Field n’ont parlé publiquement qu’une seule fois de la tragédie, expliquant que le couple était tellement excité d’être parents et avait récemment décidé du nom de leur fils – Miles.

«Avoir perdu trois membres chéris de nos familles d’une manière aussi insensée et soudaine est au-delà de notre compréhension», a déclaré l’un des membres de la famille.

« Nous sommes affligés de chagrin qu’ils n’aient jamais connu la naissance de leur petit garçon que nous avons découvert ces dernières semaines qu’il allait s’appeler Miles.

La famille et les amis sont vus comme deux corbillards contenant les cercueils de Matt Field et Kate Leadbetter reçoivent une garde d’honneur des étudiants du Iona College

Cette carte montre les mouvements de l’adolescent accusé d’avoir écrasé le couple

Mme Leadbetter devait accoucher dans quelques mois seulement et avait déjà préparé une crèche pour son fils, Miles.

« Il y a une crèche créée par Kate et Matt avec joie, amour et anticipation que notre petit-fils, Miles, n’occupera jamais. »

Les membres de la famille se sont tenus bras dessus bras dessous et ont retenu leurs larmes en exprimant à quel point ils étaient désemparés que le couple se soit vu enlever leurs rêves de parentalité.

Décrit comme « talentueux et drôle et en si bonne compagnie », le couple avait récemment partagé une échographie de leur fils à naître.

Le jeune de 17 ans qui aurait été au volant a été placé en détention provisoire pour de nombreux chefs d’accusation, dont deux chefs de meurtre au tribunal pour enfants de Brisbane après l’incident.

Son cas a été ajourné jusqu’à la fin du mois de mars.

Des jeunes hommes vêtus de ce qui semble être l’uniforme du collège Iona bordaient la rue alors que les corbillards étaient amenés

Frankie et Django ont regardé leurs propriétaires bien-aimés être emmenés dans des corbillards

La grande foule s’est rassemblée à l’extérieur sur le terrain de l’école avant de déménager pour le service