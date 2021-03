Kate Lawler s’est prononcée après avoir été harcelée le jour de la fête des mères pour avoir partagé une photo de ses chiens.

Le gagnant de Big Brother 2002, 40 ans, a accueilli sa fille Noa avec son fiancé Martin (surnommé Boj) le mois dernier.

Kate a récemment effectué une troisième visite à l’hôpital avec sa fille plus tôt ce mois-ci après que le petit bébé Noa ait eu «24 heures difficiles».

Le petit Noa avait déjà été admis à l’hôpital en raison d’une infection des doigts et avant cela pour des problèmes respiratoires.

Le dimanche de la fête des mères, elle a publié une photo de ses deux chiens Baxter et Shirley, cependant, il semble que certaines des réponses aient été plutôt désagréables.

Kate a sous-titré un nouveau message mardi: « Balayez vers la gauche. C’est long mais il faut le dire. Merci à tous ceux qui m’ont contacté et m’ont soutenu récemment, en particulier ma famille, mes amis et mon fiancé qui ont été mon rock plus que jamais. . #Etre gentil « .







Les images qu’elle a partagées étaient des captures d’écran d’un long message qu’elle voulait partager avec ses abonnés.

Kate a écrit: « Je veux aborder un article récent qui a donné lieu à des commentaires extrêmement blessants et abusifs. Le jour de la fête des mères, j’ai partagé une photo de Baxter & Shirley.

«Presque tout le monde qui lit ceci comprend à quel point je chéris mes deux toutous.

«Ce sont des membres de la famille et avant la naissance de ma fille, Baxter et Shirley figuraient en grande partie sur mon fil / histoires Instagram.

« Donc, le jour de la fête des mères, j’ai partagé une photo d’eux comme je le fais à chaque fête des mères et certains des commentaires sont horribles. »







Elle a poursuivi: « Je ne sais même pas par où commencer. 17 des 20 derniers messages sur mon fil Instagram concernaient ma fille, aucun d’entre eux n’est négatif à propos de Noa ou ne se plaint d’elle.

«J’ai fait quelques histoires partageant les hauts et les bas parce que c’est la vérité. Arrêtez de penser que si vous ne publiez pas de photo avec votre fille ou maman sur les réseaux sociaux pour la fête des mères, vous ne pouvez pas les aimer.

« Publier ou PAS une photo ne définit en aucun cas ce que vous ressentez pour quelqu’un.

« Insta est un instantané de nos vies. Nous ne voyons pas toute la photo.

« Les gens publient à quel point ils sont heureux dans les relations quand ils ne le sont pas. D’autres indiquent à quel point ils apprécient des vacances alors qu’ils ne le sont pas. »







Elle a ajouté: « Mais je suis aussi honnête que possible avec elle parce que c’est ce qui me convient le mieux. Quand je passe une journée merdique, cela peut aider quelqu’un d’autre à se sentir mieux à propos du fait qu’il traverse la même chose. chose si je le partage.

«Mes ‘followers’ Instagram sont plus un groupe d’amitié, vous l’êtes vraiment.

«J’aime que tout le monde me comprenne (presque) et sache à quel point j’aime mes chiens et non pas que j’ai besoin de le justifier, mais être une maman de chien est la meilleure chose qui soit, alors je maintiens mes paroles.

«Si vous devez savoir, être maman d’un nouveau-né n’est pas la meilleure chose qui soit en ce moment. Cela m’a brisé.







Le diffuseur a ensuite parlé davantage de ses difficultés depuis qu’elle est devenue mère.

«J’ai l’impression de surfer sur l’eau depuis le 11 février et ces deux derniers jours, j’ai l’impression d’être au point de rupture», a révélé Kate.

« Je me débrouille bien mentalement et j’aimerais être plus fort pour ma fille. Je n’apprécie pas ce que je traverse, oui je me bats et tu as raison, je suis triste derrière les yeux parce que j’ai toujours relevé de nouveaux défis comme un canard à l’eau, mais celui-ci me met à l’épreuve et j’ai l’impression d’échouer.

« Je n’ai pas peur de le dire parce que grâce à des gens comme vous, il y a beaucoup trop de pression sur les nouveaux parents pour dire à quel point la« bulle du nouveau-né »est heureuse alors qu’elle est vraiment différente pour CHAQUE parent parce que CHAQUE bébé est différent. »

Kate a également parlé de la santé du petit Noa dans le long post.







«Dans le cas de Noa, sur ses 33 premiers jours hors de l’utérus, 14 ont été passés à l’hôpital, elle ne dort pas (à peine deux heures par nuit) à cause du vent emprisonné, du reflux ou des coliques.

«Nous en saurons plus car nous l’emmènerons au GP plus tard dans la journée.

«Mais comment osez-vous dire que je mets mes chiens avant mon enfant. Ils n’ont pas été la moitié autant promenés depuis sa naissance parce qu’elle est en ce moment la priorité, ce qui me rend coupable car je ne peux pas donner aux chiens le attention à laquelle ils sont habitués.

« Mais j’aime mon enfant et depuis près de cinq semaines, je me suis consacré à la garder en vie. »







Elle a poursuivi: «J’allaite jour et nuit, je la réconforte, la tiens, l’embrasse et la câline, la baigne et l’habille, je chante et joue avec elle.

«J’essaie de la connaître et d’apprendre ce qu’elle me communique. Ça n’a pas été sur Insta parce que je me concentre sur ELLE, pas une tonne d’InstaStories comme avant.

«En fait, je veux partager toutes ces nouvelles expériences avec vous, mais je donne la priorité à Noa et je fais mon travail – être mère et m’assurer que ses besoins sont satisfaits.

«Il y a eu des moments de joie, mais la main sur le cœur, je suis juste épuisé, frustré et les jours de nouveau-nés ne sont pas ce que je pensais qu’ils seraient.

« Si cela vous dérange ou vous met en colère, c’est votre problème. Je suis dans l’endroit le plus sombre que je connaisse, j’essaie de rester positif mais je ne suis pas la mère de la terre que vous voulez que je sois alors acceptez-le et arrêtez les commentaires blessants . «







Kate a également expliqué d’autres raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas partager des images d’elle-même avec Noa dimanche.

Le diffuseur a poursuivi: «Je sais aussi à quel point il peut être difficile pour ceux (y compris de nombreux amis qui ont perdu leur mère / enfant) de voir des photos inonder leur flux d’enfants avec leurs mères le jour de la fête des mères.

« Aussi pour ceux qui ont des problèmes de fertilité, c’est pourquoi je me suis retenu de publier une photo de moi et Noa. »







Kate a conclu: «S’il vous plaît, arrêtez de juger les autres et réfléchissez avant de publier des commentaires méchants.

« Pour terminer [if] vous ressentez la même chose, restez fort, vous n’êtes pas seul. #Etre gentil [heart emoji] ».

Kate a ensuite partagé quelques-unes des critiques désagréables qu’elle a reçues pour ses publications sur les réseaux sociaux concernant le bébé Noa, qui l’a accusée de ne partager que des histoires « négatives ».

Les expériences de Kate et Martin en matière de parentalité sont actuellement présentées dans la nouvelle série MTV Celebrity Bumps: Famous & Pregnant, qui a été annoncée le mois dernier et est maintenant diffusée sur MTV.

