La nouvelle maman Kate Lawler a riposté contre les trolls vicieux qui ont fait honte à ses parents sur les réseaux sociaux.

La star de Big Brother, 40 ans, a défendu son choix de couvrir la poussette de sa fille Noa avec une couverture en mousseline pour protéger le petit bambin du soleil, après avoir partagé une galerie de clichés pris lors d’une promenade, elle et son fiancé Martin ont apprécié le temps plus chaud, plus tôt cette semaine.

Après le téléchargement du message, le présentateur de radio a été critiqué par des trolls qui lui demandaient d’utiliser le tissu au-dessus de la poussette pour fournir de l’ombre à son bébé.

Kate a ensuite abordé les commentaires qu’elle a reçus de momies-shamers sur ses histoires Instagram jeudi soir.

Elle a dit aux trolls que le landau était bien ventilé, avec une fenêtre en filet qui permettait à beaucoup d’air frais de circuler à travers le landau.







(Image: thekatelawler / Instagram)



Parallèlement à un claquement de la poussette recouverte du tissu léger bleu décoré de motifs d’éléphants, Kate a écrit: « Beaucoup d’inquiétude pour notre promenade en poussette l’autre jour … »

Kate a expliqué: « L’une des caractéristiques du @Cybe_Global E-Pram est cet évent à l’arrière et il ne faisait pas chaud à l’extérieur.

« Nous l’avons sortie quand il faisait chaud et qu’elle n’avait qu’une seule couche. »

Kate, a ensuite poliment pris en compte les commentaires en ajoutant: « À l’avenir, je ne couvrirai pas tout le front. Merci pour vos conseils, mes chères. »

Le mois dernier, Kate a révélé qu’elle pourrait devoir arrêter d’allaiter sa fille de cinq semaines après avoir récemment souffert d’un problème de santé avec le nouveau-né.







(Image: katelawler / Instagram)



Elle a dit qu’elle se sentait « coupable » après avoir eu l’envie d’arrêter d’allaiter la petite Noa, mais a révélé que c’était comme une « séance d’entraînement » qui la laissait se sentir « épuisée ».

En discutant avec ses fans sur Instagram, Kate a parlé de passer au lait maternisé pour faciliter les choses, car elle dit que l’allaitement est « si exigeant », ce qui semble avoir des conséquences néfastes sur Kate et son bébé.

« Bonjour. J’espère que vous passez un bon week-end? » elle a commencé à côté d’une photo d’elle-même.

«Aujourd’hui, je me suis douché, je me suis brossé les dents et je me suis un peu maquillé. Je ne me suis toujours pas habillé ou je n’ai pas quitté la maison pour me promener mais trois sur cinq, c’est pas mal!







(Image: katelawler / Instagram)



« (Depuis que j’ai commencé ce post, je me suis habillé et j’ai finalement quitté la maison pour une promenade de chien. Hoorah! Je suis assis à l’arrière de la voiture avec Baxter et Noa pendant que Shirley monte devant avec papa.

«Nous retournons au parc où nous vivions à côté, puis nous nous dirigeons vers notre boulangerie préférée pour les rouleaux d’œufs. J’aurai aussi du gâteau parce que je vais manger au sein.

Se tournant vers sa fidèle base de fans pour obtenir de l’aide, elle a ajouté: « En parlant de qui, ceux qui ont allaité, pendant combien de temps l’avez-vous fait? la descente est si rapide que je suis en gros en train d’embarquer Noa chaque fois qu’elle attrape la pauvre petite pomme de terre. «

Kate a expliqué qu’elle avait ressenti la « pression des professionnels de la santé » et que cela lui avait fait réfléchir à deux fois avant de mettre un terme à l’allaitement, ainsi que se sentir criblée de culpabilité.

«Je sais qu’un bébé heureux est un bébé nourri, mais la pression exercée par les professionnels de la santé et d’autres, ainsi que mon entêtement me fait me sentir coupable d’arrêter», a-t-elle poursuivi.

Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous pour recevoir toutes les meilleures nouvelles de célébrités du Mirror ici .







(Image: Instagram)



« Cela prend tellement de temps et est-ce que quelqu’un d’autre se sent épuisé après avoir mangé? C’est comme un entraînement sanglant. Pas étonnant que vous brûliez jusqu’à 500 calories par repas! Chapeau à tous ceux qui font cela plus longtemps. »

Cela vient après que Kate a révélé aux fans qu’elle était dans « l’endroit le plus sombre de sa vie » suite à la récente alerte à la santé de Noa.

Sa fille a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle luttait contre une infection au doigt, que les médecins craignaient d’être une méningite.

Kate a révélé qu’elle avait du mal à se lever du lit entre les visites à l’hôpital avec son petit.

Little Noa est maintenant en voie de guérison.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303.