Kate Lawler révèle la querelle secrète de Love Island et lève le voile sur le partage du lit avec la star de Hollyoaks dans une série de célébrités

KATE Lawler a fait la part belle à son passage dans la version célébrité de Love Island.

La star de Virgin Radio, âgée de 41 ans, a clarifié les rumeurs selon lesquelles elle aurait embrassé la star de Hollyoaks, Lee Otway, et que le mannequin Sophie Anderton ne voulait pas d’elle dans l’émission.

7 Kate Lawler a parlé de son séjour sur Celebrity Love Island en 2006

Assise sur son canapé avec son fiancé Martin alors que le couple se préparait à regarder la série actuelle d’ITV2, elle a profité de ses histoires Instagram pour parler de son séjour sur Celebrity Love Island en 2006.

« Qui savait que j’apparaissais dans l’une des deux célébrités Love Islands à l’époque ? » a-t-elle demandé à ses abonnés via un sondage.

Ensuite, elle a partagé une photo promotionnelle d’elle-même en bikini appuyée contre un palmier à partir de là.

« Je ne me souviens pas de l’année, mais je suis là », a-t-elle déclaré en désignant l’image qu’elle a partagée derrière elle sur un effet de fond vert.

7 Kate a joué dans la version célébrité de la série en 2006 Crédit : Rex

7 Sophie Anderton ne voulait pas à l’origine de Kate sur Celebrity Love Island, mais ils ont fini par s’entendre Crédit : ITV

Martin a aidé sa petite maman en la « recherchant » et en confirmant qu’elle était dans l’émission en 2006.

La nouvelle maman a ensuite partagé une photo de Lady Victoria Hervey, Sophie Anderton et Bianca Gascoigne, qui a également joué dans la série télé-réalité avec elle.

« Elle [Sophie] Apparemment, il était écrit dans son contrat que je n’étais pas autorisée à aller sur Love Island », a expliqué Kate.

« Ils l’ont édité très intelligemment. Ils ont montré un bateau qui arrivait, avec tous les insulaires comme ‘Omg, quelqu’un de nouveau arrive sur l’île – je me demande qui cela pourrait être ?’ et quelqu’un a dit ‘Ce pourrait être Kate Lawler ?’

7 Kate et son fiancé Martin ont accueilli le bébé Noa en février Crédits : thekatelawler/Instagram

« Sophie a alors dit ‘Non, ce ne serait pas Kate Lawler parce que j’avais écrit dans mon contrat que ce n’était pas autorisé à être elle’, puis ils m’ont coupé directement en me faisant signe de la main sur le bateau. »

Malgré le montage maladroit, Sophie et Kate deviendraient de bons amis pendant le tournage.

Kate a ensuite dissipé les rumeurs qui l’entouraient et Lee Otway de Hollyoaks qui jouait David ‘Bombhead’ Burke dans le feuilleton Channel 4.

« Et pouvons-nous simplement répondre aux rumeurs de Lee Otway selon lesquelles je l’embrasse ? » dit-elle devant une photo sur fond vert de l’acteur.

7 Kate a finalement mis fin aux rumeurs sur le baiser de la star de Holloaks, Lee Otway Crédit : ITV

« Lee Otway et moi n’avons pas joué au tennis des amygdales à Love Island en 2006, d’accord ? »

Martin est alors intervenu hors caméra, en plaisantant et en lui demandant « en êtes-vous sûr ? ».

« Je lui ai donné un petit bisou sur les lèvres et c’est tout. C’était un bisou amical sur les lèvres », a ajouté Kate.

« Il fumait et je me souviens avoir dit ‘Tu as l’haleine de pédé !’

« Nous partagions un lit à Love Island parce que nous étions amis et tout ce que nous faisions était de rire de Brendan de Strictly Come Dancing. »

7 Kate a levé le voile sur un acte sexuel invisible de Big Brother

Kate a récemment déversé beaucoup de saletés sur son temps dans les séries de téléréalité.

Elle est devenue la première femme à gagner Big Brother en 2003 – et a parlé d’un tour classé X qu’elle a fait dans la série.

Kate a expliqué qu’elle et son beau Spencer Smith étaient comme des « ninjas » dans leur subtilité entre les draps – et ont même mené une conversation ennuyeuse pendant qu’elle se mettait à renverser les patrons.

7 Kate a déclaré: « Nous avons fait quelque chose sous les couvertures qu’ils n’ont jamais eu devant la caméra »

Parlant sur mon pote Quand personne ne regarde de Matt Richardson podcast, elle se vantait: « Nous avons fait quelque chose sous les couvertures qu’ils n’ont jamais eu à la caméra. »

Elle lui a dit : « Quand tu es dans Big Brother, tu es filmé 24h/24 et 7j/7 et l’équipe de Big Brother dit : ‘Nous aurons tout.’

« Les producteurs disent : ‘Nous allons tout filmer. Nous ne ratons jamais rien… parce que vous êtes filmé sous plusieurs angles tout le temps.’

« Alors nous nous sommes juste allongés au lit et avons eu une conversation vraiment ennuyeuse et c’était juste… c’était tellement drôle parce que nous savions tous les deux ce qui se passait. »