Kate Lawler a fièrement montré sa fille sur Instagram après avoir récemment souffert d’une peur de la santé avec son paquet de joie, qui est née prématurée.

L’ancienne gagnante de Big Brother, 40 ans, s’est rendue sur sa page de médias sociaux ce week-end pour partager des photos invisibles de Noa incroyablement mignonnes.

La mère adorée a partagé une photo de Noa dans un adorable grenouillère de lapin, ainsi que d’autres de son bébé de cinq semaines prêt pour l’heure du bain.

Kate a écrit: « Deux des choses préférées de Noa. Les jouets sensoriels en noir et blanc et l’heure du bain # 5weeksold. »

Sa fille a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle luttait contre une infection au doigt, dont les médecins craignaient qu’elle ne se transforme en méningite.

Kate a révélé qu’elle avait du mal à se lever du lit entre les visites à l’hôpital avec son petit.

À l’époque, Kate a partagé une publication très honnête sur son Instagram pour faire savoir aux autres parents qu’il est « OK de se sentir foutu ».

Quelques jours auparavant, elle avait reçu des critiques de la part des fans pour avoir publié une photo de ses deux chiens Baxter et Shirley au lieu de Noa ou de sa propre mère le jour de la fête des mères.

La star de la télévision a expliqué à ses abonnés après le contrecoup: « Si vous devez savoir, être maman d’un nouveau-né n’est pas la meilleure chose qui soit en ce moment. Cela m’a brisé. J’ai l’impression de marcher sur l’eau depuis le 11 février et les deux derniers jours, j’ai eu l’impression d’être au point de rupture.







«Je ne me débrouille pas bien mentalement et j’aimerais être plus fort pour ma fille. Je n’apprécie pas ce que je traverse, oui je me bats et tu as raison, je suis triste derrière les yeux parce que je ‘ J’ai toujours relevé de nouveaux défis comme un canard à l’eau, mais celui-ci me met à l’épreuve et j’ai l’impression d’échouer. «

Kate a révélé plus tard qu’elle avait reçu de nombreux messages d’autres mamans et papas qui avaient envoyé leur soutien, et la nouvelle mère d’un enfant a été époustouflée.

