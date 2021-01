Kate Lawler, enceinte, s’auto-isole après être entrée en contact avec une personne atteinte de Covid

Kate Lawler a révélé qu’on lui avait dit de s’auto-isoler après avoir été en contact avec une personne atteinte de coronavirus.

La gagnante de Big Brother, qui attend actuellement son premier enfant avec son fiancé Martin, qu’elle appelle Boj, s’est rendue sur son compte Instagram mercredi soir pour partager la nouvelle.

Elle a posté une photo d’elle-même posant dans son soutien-gorge et sa culotte et affichant sa bosse de bébé grandissante alors qu’elle partageait ses angoisses avec ses 219000 abonnés.

Kate, 40 ans, a déclaré qu’elle n’arrivait toujours pas à croire qu’elle était enceinte alors qu’il ne restait que cinq semaines et demie avant l’arrivée de son bébé, alors qu’elle parlait de sa semaine de « montagnes russes ».







(Image: thekatelawler / Instagram)







(Image: Instagram)



La future maman a écrit: «Les 7 derniers jours ont été une montagne d’émotions, à commencer par un scan de l’hôpital mercredi dernier, où on nous a dit que Boj pouvait venir la veille, mais à notre arrivée, il n’a pas été autorisé à entrer en raison de Restrictions Covid.

«J’ai ensuite parlé à un consultant via un lien vidéo lundi qui m’a informé qu’il y avait une possibilité que Boj ne soit pas autorisé à assister à l’accouchement en février.

« Cela a été suivi par l’annonce de verrouillage de Boris.







(Image: thekatelawler / Instagram)



«Aujourd’hui, nous avons tous les deux été interrogés par nos applications de test et de traçage NHS disant que nous sommes entrés en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour le virus et que nous devons tous les deux nous auto-isoler.

« C’est une de ces semaines où tout semble se passer en même temps je suppose et j’essaie vraiment de rester positif mais c’est difficile. »

Kate a ensuite envoyé son amour aux femmes qui se sont rendues seules à leurs examens de grossesse ou qui ont accouché sans leur partenaire à leurs côtés.







(Image: katelawler / Instagram)



Elle a poursuivi: «Se faire dire que vous ne pouvez pas accoucher comme vous le souhaitez doit être déchirant.

«J’espère que la loi ne changera pas si les cas / décès augmentent au cours des cinq prochaines semaines et que nous serons autorisés à accueillir notre fille dans le monde, ensemble.

«Aussi les doigts croisés, nous ne développons pas de symptômes d’ici là.

« Envoi tellement d’amour et de remerciements pour vos messages et votre soutien au cours des derniers jours, j’ai été submergé par votre gentillesse et vos excuses si je ne réponds pas à tout le monde, c’est tout simplement impossible. Xx⁣. »