Kate Lawler était en pleurs après avoir appris qu’elle pourrait avoir à accoucher seule.

La personnalité de la radio et star de Celebrity Big Brother, 40 ans, attend son premier enfant avec son fiancé Martin, qu’elle nomme affectueusement Boj.

Et à six semaines de sa date d’accouchement, Kate a été avertie qu’une augmentation du nombre de cas de Covid signifie que Martin pourrait être interdit d’être à l’hôpital avec elle le moment venu.

« Je pense que je devrais investir dans du mascara imperméable, n’est-ce pas? » a-t-elle demandé à ses abonnés Instagram dans une conversation émotionnelle.

«J’ai pleuré, c’est pourquoi je ressemble à la mort. Je viens de téléphoner à mon obstétricien, nous parlions de l’accouchement et ma naissance est réservée depuis six semaines aujourd’hui.







(Image: Instagram)



« Mais comme les cas de Covid sont en augmentation, il y a une chance que Boj ne puisse pas venir à l’hôpital avec moi. »

Luttant pour retenir ses larmes, elle a ajouté: «Je vais peut-être devoir y aller seule, alors tout d’abord mon cœur va à toute femme qui a dû accoucher sans son partenaire là-bas.

«En tant que personne qui a une énorme peur de l’accouchement, l’idée de donner naissance à mon bébé seul sans que la personne que j’aime là-bas ne me tienne la main est tout simplement terrifiante.

« Ce n’est tout simplement pas pour moi, ce n’est pas ce que je veux donc bien sûr je suis bouleversé mais nous ne pouvons rien faire. »







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier soir que l’Angleterre serait plongée dans un troisième verrouillage national alors que les cas de Covid augmenteraient.

Kate et Martin avaient partagé leur joie de bébé en septembre et leur date d’accouchement en février.

Cela est venu après que les tourtereaux aient été forcés de suspendre leurs noces à cause de la pandémie.







(Image: Instagram)











Elle a dit bonjour! magazine: « Le mariage a été annulé et je ne pensais pas du tout à un bébé.

«Mais quand nous l’avons réservé pour l’année suivante, quelques-uns de nos amis et de notre famille ont dit que nous pourrions avoir un bébé d’ici là. J’ai ri.

«Mais ensuite, j’ai eu 40 ans en mai et tout à coup, je me suis senti grandi et comme si j’étais prêt pour quelque chose et je ne savais pas ce que c’était.

« Nous avons réalisé que nous devions commencer à essayer tout de suite d’éviter d’avoir un nouveau-né au mariage. Alors nous l’avons fait. Nous avons donné une chance. Et c’est arrivé! »