Kate Lawler a révélé qu’elle pourrait devoir arrêter d’allaiter sa fille de cinq semaines après avoir récemment souffert d’un problème de santé avec le nouveau-né.

L’animatrice de Virgin Radio, âgée de 40 ans, a déclaré qu’elle se sentait « coupable » après avoir eu l’envie d’arrêter d’allaiter la petite Noa, mais a révélé que c’était comme une « séance d’entraînement » qui la laissait se sentir « épuisée ».

En discutant avec ses fans sur Instagram plus tôt dans la journée, Kate a parlé de passer au lait maternisé pour faciliter les choses, car elle dit que l’allaitement est « si exigeant », ce qui semble avoir des conséquences néfastes sur Kate et son bébé.

« Bonjour. J’espère que vous passez un bon week-end? » elle a commencé à côté d’une photo d’elle-même.

«Aujourd’hui, je me suis douché, je me suis brossé les dents et je me suis un peu maquillé. Je ne me suis toujours pas habillé ou je n’ai pas quitté la maison pour me promener mais trois sur cinq, ce n’est pas mal!







« (Depuis que j’ai commencé ce post, je me suis habillé et j’ai finalement quitté la maison pour une promenade de chien. Hoorah! Je suis assis à l’arrière de la voiture avec Baxter et Noa pendant que Shirley monte devant avec papa.

«Nous retournons au parc où nous vivions à côté, puis nous nous dirigeons vers notre boulangerie préférée pour les rouleaux d’œufs. Je recevrai aussi des gâteaux parce que je suis un régime pour allaiter.

Se tournant vers sa fidèle base de fans pour obtenir de l’aide, elle a ajouté: « En parlant de qui, ceux qui ont allaité, pendant combien de temps l’avez-vous fait? J’ai fait un peu plus de cinq semaines, mais j’envisage de passer au lait maternisé car c’est si exigeant et mon laissez- la descente est si rapide que je suis en gros en train d’embarquer Noa chaque fois qu’elle attrape la pauvre petite pomme de terre. «







Kate a expliqué qu’elle avait ressenti la « pression des professionnels de la santé » et que cela lui avait fait réfléchir à deux fois avant de mettre un terme à l’allaitement, ainsi que se sentir criblée de culpabilité.

«Je sais qu’un bébé heureux est un bébé nourri, mais la pression exercée par les professionnels de la santé et d’autres, ainsi que mon entêtement me fait me sentir coupable d’arrêter», a-t-elle poursuivi.

« Cela prend tellement de temps et est-ce que quelqu’un d’autre se sent épuisé après avoir mangé? C’est comme un entraînement sanglant. Pas étonnant que vous brûliez jusqu’à 500 calories par repas! Chapeau à tous ceux qui font ça plus longtemps. »

L’ancienne gagnante de Big Brother a été inondée de commentaires de ses fans qui l’ont félicitée de faire de son mieux, et beaucoup lui ont dit de faire ce qu’elle pensait être juste.







La star de X Factor, Jake Quickenden, a écrit: « Vous faites ce qui vous rend heureux et Noa !! Comme vous l’avez dit, un bébé nourri est un bébé heureux, les gens ne devraient pas porter de jugement, chacun leur appartient! S’ils ont mangé du jugement, dites-leur de f * * k off !! Content que vous soyez tous bons! A bientôt. »

Une autre personne a écrit: « Je pense qu’en posant la question, vous connaissez la réponse. Vous n’avez pas besoin de l’approbation de tout le monde. Faites ce que vous pensez être le mieux x »

« La meilleure chose pour Noa est sans aucun doute une maman heureuse, ignorez toutes les opinions, pressions et culpabilité. Et pensez que passer à une formule améliorerait ma santé mentale. Cela simplifie une chose beaucoup plus complexe mais vraiment je pense que c’est tout. revient à️ xxx », a ajouté un troisième.

À la fin de sa longue légende, Kate a rendu hommage à son fiancé Martin en révélant qu’il était avec Noa jusqu’à 3 heures du matin la plupart des nuits pour s’assurer que Kate dorme un peu avant de prendre le relais.







« Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. X » conclut-elle.

Cela vient après que Kate a révélé aux fans qu’elle était dans « l’endroit le plus sombre de sa vie » après la récente alerte à la santé de Noa.

Sa fille a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle luttait contre une infection au doigt, dont les médecins craignaient qu’elle ne se transforme en méningite.

Kate a révélé qu’elle avait du mal à se lever du lit entre les visites à l’hôpital avec son petit.

Heureusement, la petite Noa a riposté et elle est en voie de guérison.

