Kate, la princesse de Galles, est hospitalisée jusqu’à deux semaines après une opération abdominale

LONDRES — Kate, la princesse de Galles, a subi une opération chirurgicale abdominale prévue et sera hospitalisée pendant deux semaines, a annoncé mercredi le palais de Kensington.

L’épouse de 42 ans du prince William, futur roi de Grande-Bretagne, prendra une pause prolongée dans son emploi du temps normalement chargé d’apparitions publiques et d’engagements privés.

“Son Altesse Royale la princesse de Galles a été admise hier à la London Clinic pour une opération chirurgicale programmée à l’abdomen”, a indiqué le palais, qui est la résidence et le bureau du couple royal. “L’opération a été un succès et on s’attend à ce qu’elle reste dans à l’hôpital pendant dix à quatorze jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence.”

Le communiqué n’a pas précisé les raisons de cette procédure. “Sur la base de l’avis médical actuel, il est peu probable qu’elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques”, indique le communiqué.

Le dimanche de Pâques tombe cette année le 31 mars, soit dans plus de deux mois.

« La princesse de Galles apprécie l’intérêt que suscitera cette déclaration. Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants ; et son souhait que ses informations médicales personnelles restent privées”, indique le communiqué.

Le communiqué ajoute également qu’elle s’excuse d’avoir reporté les engagements à venir.

La London Clinic est un hôpital privé situé au centre de Londres, près du palais de Kensington.

Une source du palais de Kensington a confirmé que la maladie n’était pas cancéreuse.

La source a déclaré qu’il pourrait être conseillé à la princesse de récupérer pendant trois mois et que son retour à toutes ses fonctions royales dépendrait de futurs avis médicaux.

William reportera également un certain nombre de fiançailles, a indiqué la source, car il jongle avec sa femme et s’occuper de leurs trois enfants.

“Il n’exercera pas de fonctions officielles pendant que sa femme sera à l’hôpital et pendant la période qui suivra immédiatement son retour au pays”, a indiqué la source, ajoutant que William n’effectuera aucun voyage à l’étranger dans les mois à venir.

L’ancienne Kate Middleton est devenue l’un des membres les plus importants et les plus visibles de la famille royale depuis son mariage avec William en 2011, un événement marqué par un jour férié au Royaume-Uni.

Les projecteurs sur Kate sont devenus plus brillants depuis que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, ont quitté le pays et leurs rôles de membres de la famille royale. La publication du livre de Harry, « Spare », l’année dernière, a alimenté les informations faisant état d’un fossé grandissant entre William et Harry.

Le nombre de membres de la famille royale a été réduit par la mort de la reine Elizabeth II et le couronnement du roi Charles III. La controverse en cours autour de la relation du prince Andrew avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein l’a amené à se retirer de ses fonctions royales en 2022.

L’intense attention médiatique portée sur la vie de Kate s’est auparavant concentrée sur sa santé : pendant ses grossesses, elle a souffert d’hyperémèse gravidique, une maladie débilitante également connue sous le nom de nausées matinales sévères, ce qui l’a amenée à consommer techniques d'”hypnonaissance”.

Prince George, deuxième sur le trône, est né en 2013 ; La princesse Charlotte est née en 2015 et le prince Louis en 2018.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.