Kate Hudson vient de nous parler de la boisson à 2 ingrédients qu’elle boit chaque matin

Bien qu’elle soit notamment une star de cinéma, Kate Hudson s’est fait un nom dans le domaine de la santé et du bien-être depuis des décennies, en tant que pionnière Fabletique plus récemment, j’ai été co-fondateur de la marque de poudre nutritionnelle EN FLEURS. Les produits à base de plantes sont maintenant disponible chez Whole Foodset pour fêter ça, nous avons discuté avec Hudson via une séance de questions-réponses exclusive par e-mail.

Nous voulions surtout en savoir plus sur la routine quotidienne de l’actrice et entrepreneure et sur la façon dont elle est capable de commencer ses journées bien remplies du bon pied. Interrogée sur sa matinée idéale, Hudson nous a surpris en partageant ses rituels quotidiens incroyablement ancrés.

«Quand je suis à la maison, ma routine matinale est simple», raconte Hudson Bien manger. «Je me réveille vers 6 heures du matin et je fais une sorte de pratique de méditation pendant que je bois de l’eau tiède avec du citron. J’essaie aussi de ne pas regarder mon téléphone pendant cette période.

La méditation est un moyen conscient et gratuit de réduire le stress et d’améliorer votre concentration. Parce qu’il s’agit d’une pratique réduisant le stress, elle peut également abaisser votre tension artérielle.

Nous aimons également le choix de boisson d’Hudson, qui est une combinaison de 2 ingrédients que vous avez probablement déjà sous la main. L’eau tiède citronnée est un choix hydratant pour commencer la journée, et l’eau associée à la teneur en vitamine C du citron est excellente pour la santé de votre peau et votre santé immunitaire. Boire n’importe quelle boisson chaude, y compris du café, du thé ou de l’eau tiède, peut contribuer à une digestion saine, et le choix d’eau tiède citronnée d’Hudson est un autre exemple respectueux des intestins.

«Ensuite, environ une heure après mon réveil, je prends un café ou un thé, je marche dehors pieds nus et je regarde le soleil, ce qui est l’une de mes nouvelles activités préférées avant le réveil de mes enfants», explique-t-elle. Hudson poursuit en expliquant pourquoi elle aime sortir après l’aube et se tourner vers le soleil pour sa santé.

« L’observation du soleil est une nouvelle chose que je fais le matin : c’est bénéfique pour votre rythme circadien et prépare votre corps pour la journée », dit-elle. Les bienfaits positifs de la lumière du soleil sur le sommeil sont démontrés dans cette étude de 2019 publiée dans la revue Somnologie, où la recherche a montré qu’une exposition accrue au soleil pendant la journée peut contribuer à prolonger la durée du sommeil. De plus, absorber le soleil plus tôt dans la journée peut vous aider à vous endormir plus rapidement le soir.

Son petit-déjeuner préféré est, bien sûr, un shake protéiné avec de la poudre de protéine INBLOOM (bientôt disponible dans des saveurs comme chocolat et vanille). En plus de ses propres poudres et mélanges, Hudson garde sa cuisine approvisionnée en collations saines que sa famille peut manger tout au long de la journée, notamment des fruits et légumes frais.

« Dans mon réfrigérateur, je coupe des carottes, des concombres, du jicama, des poivrons dans des bocaux Mason avec un peu d’eau au fond et je coupe des fruits comme des mangues, des ananas et des baies, et quand les enfants veulent une collation, je leur dis d’ouvrir le réfrigérateur. ,” elle dit. «Nous aimons aussi les rayures Churro sans céréales Siete, les choux au fromage originaux de Barbara et les chips au parmesan.»

Quant à sa routine nocturne, Hudson reste simple : « Cela varie, mais j’aime me coucher très tôt et essayer de lire avant de m’endormir. C’est parfois difficile parce que je suis obsédé par les meubles de maison et que je consulte les sites d’enchères en direct, non pas pour acheter quoi que ce soit, mais pour parcourir et voir ce qui existe. Nous pouvons tout à fait comprendre cela !

Avec le lancement de leurs produits sur Whole Foods Market, nous avons demandé à Hudson quelle était la prochaine étape pour INBLOOM ?

“C’est le début de l’expansion de la marque et j’ai hâte de toucher plus de gens car nous serons sur Whole Foods Market et plus accessibles à nos consommateurs”, a déclaré Hudson, soulignant que c’était “vraiment bien” de pouvoir faire un pas vers la mission de la marque consistant à « rendre le bien-être plus accessible ».

« À l’avenir, tout ce que nous allons formuler sera conforme aux mêmes normes que tout ce que nous avons fait jusqu’à présent, qui sera toujours de la plus haute qualité », poursuit-elle. « J’aimerais innover et commencer à examiner des choses que les gens ne connaissent pas vraiment et qui pourraient être bénéfiques à leurs routines. Je veux aussi être précis, je ne veux pas créer une tonne de produits dans le seul but de créer plus de produits. Je veux être très précis sur la façon dont nous construisons notre portefeuille.