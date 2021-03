Kate Hudson veut la retrouver comment perdre une robe de mec

Ils disent que vous ne pouvez pas perdre quelque chose que vous n’avez jamais eu, mais Kate Hudson avait autrefois une robe très célèbre et maintenant elle ne sait plus où elle se trouve.

Les fans ont pu voir l’actrice virtuellement le dimanche 28 février en tant que nominée aux Golden Globe pour sa performance dans Musique, portant une robe Louis Vuitton éblouie et ceinturée et des bijoux Bulgari. Bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie de mégawatts glamour de la part du candidat pour la deuxième fois, Hudson n’est pas étranger à l’habillage du tapis rouge – sur le grand écran et sur. Après tout, une mention de son classique de la comédie romantique Comment perdre un mec en 10 jours évoque immédiatement les rêveries vestimentaires d’une robe jaune moulante avec un dos plongeant surmonté du «diamant Isadora».

Donc, il est écrasant près de deux décennies plus tard d’apprendre que la robe est, eh bien, MIA. « Tu sais quoi? Je n’ai aucune idée d’où est cette robe! » elle a révélé à Elle. « Je sais que c’était Carolina Herrera et notre incroyable costumière a conçu la robe avec l’équipe de Carolina. »

Une mission a maintenant été déclenchée. « Je ne sais pas où il se trouve », a ajouté Hudson, « mais j’ai l’impression que nous devrions le trouver!